Profesyonel
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun ifadesiyle 'profesyonel' çalışıyor.
O kadar profesyonel ki; Kılıçdaroğlu'nun İstanbul adayı olduğu 2009 seçimlerinden beri ekmeğini yediği CHP'yi alacakları için dava etmekten bile çekinmiyor.
Sahibi olduğu Öykü Ajans'ın 832 bin 500 liralık alacak için İstanbul 36. İcra Müdürlüğü'nün 2015/5888 E.Sayılı takip dosyasında CHP hakkında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Normalde kıyamet kopması gerekirdi. Ama o anlamlı bir sessizliğe bürünerek mevzuyu unutturdu.
Zaten konuşmayı pek sevmiyor. Kendisini genellikle sosyal medya üzerinden ifade ediyor. Muharrem İnce, yeniden CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olacağını açıkladığında "Mekanın yeni sahibi var cancağızım" diyecek kadar cüretkar.
Hakkını teslim edelim; işini de iyi yapıyor. Mesela CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını partinin yetkili kurulları değil de kendisi belirleyecekmiş gibi bir havayı çok güzel veriyor.
Yalnız küçük bir kusuru var. Hep aynı yol ve yöntemleri takip ediyor. Yaratıcılık yönü biraz zayıf.
İmamoğlu'nun kampanya direktörü olarak 2014'te Beylikdüzü Belediyesi'ni aldıklarında ne yaptıysa bugün de aynısını yapıyor. CHP'yi karıştıran son kitap vakasında olduğu gibi...
Özkan'ın İmamoğlu ile beraber kendisini de kahramanlaştırdığı "Kahramanın Yolculuğu" isimli kitabın bir benzerinin 5 yıl önce yayınlandığını biliyor muydunuz?
İmamoğlu o tarihte Beylikdüzü Belediye Başkanı. Ş. Mine Kılıç adlı bir yazar oturuyor "Sıradışı Bir Başarı ve Liderlik Öyküsü/ Ekrem İmamoğlu: Benim Sevgili Başkanım" adlı bir kitap yazıyor!
Kendisini tanımıyorum ama Ş. Mine Kılıç'ta müthiş bir öngörü yeteneği olduğunu söylemek zorundayım.
İstanbul'un en küçük ilçelerinden birinin belediye başkanından yeni bir lider doğduğu iddiasını daha o tarihte dile getiriyor.
Muhtemelen Necati Özkan ile bir tanışıklıkları var.
Özkan'ın bizzat kaleme aldığını belirttiği "Kahramanın Yolculuğu" kitabının tanıtım yazısında verilen mesajlar Ş. Mine Kılıç'ın kitabıyla paralellik gösteriyor. Tek fark, Özkan'ın kitapta kendisine yüklediği orantısız anlam.
İmamoğlu'nun kampanya direktörü "İstanbul'da bile çok az tanınıyordu" dediği belediye başkanını 'ilham verici bir kampanya' ile tüm Türkiye'nin umudu haline getirdiğini iddia ediyor!
Yani neymiş...
İmamoğlu'na oy veren İstanbullular'ın, CHP il örgütünün, CHP Genel Merkezi ve İmamoğlu'nu aday gösteren Kılıçdaroğlu'nun hiçbir önemi yokmuş.
Her şeyi ilham verici kampanyasıyla bir profesyonel başarmış...
Madem profesyonellikten bahsediyoruz; Necati Özkan şu soruların cevaplarını kamuoyuna açıklamak zorunda.
Türkiye'nin hemen her yerinde dev billboardlarda tanıtımı yapılan kitap için ne kadar reklam ve baskı parası harcandı? Bu para kimin cebinden çıkıyor?
Madem iyi bir profesyonelsin, bu soruların cevaplarını acele açıkla Necati Bey...
Bu arada kitabı İnce'nin adaylık açıklamasından sonra aceleyle piyasaya sürmenizi de ayrıca takdir ediyorum. İşini kesinlikle şansa bırakmamak gerçek bir profesyonellik göstergesi...
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