Hakikatle bağı kopanlar

HATIRLARSANIZ geçtiğimiz günlerde anayasa değişikliği için AK Parti Meclis'teki partileri ziyaret etti. HDP de ziyaret edilen partiler arasında yer aldı. AK Parti'nin HDP konusundaki duruşu herkesin malumu.

Dolayısı ile ziyaret tartışıldı, normaldir.

Beğenen olur, eleştiren olur...

Sadece AK Parti'nin değil CHP'nin de HDP konusundaki tutumu malum. CHP, terör suçundan tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın bir siyasi suçlu/fikir suçlusu olduğunu düşünüyor. Keza teröre yardım nedeni ile görevden alınan HDP'li belediye başkanlarının masum olduğunu ve siyasi nedenlerle görevden alındığını iddia ediyor. HDP'nin meşru bir siyasi parti olduğunu ve AK Parti'nin meşru bir siyasi partiyi canavarlaştırmaya çalıştığını ileri sürüyor. Dahası CHP'li birçok milletvekili terörle mücadele adımlarını kıyasıya eleştiriyor.

PYD/YPG'nin Türkiye için bir tehdit olmadığını, sırımızda diğer unsurlardansa PYD/YPG unsurlarının olmasının daha iyi olacağını düşünüyorlar.

Daha ilginci CHP tabanının durumu.

Onlar da partilerinin bu HDP destekçisi politikalarını benimsemiş durumdalar.

Bir zamanlar ulusalcılık adı altında mangalda kül bırakmayan, ordu neden sınır ötesi operasyon yapmıyor diye efelenen, Erdoğan Büyük Ortadoğu Planı çerçevesinde ülkeyi bölecek diye atıp tutan seçmen şimdi sus pus olmuş durumda.

Maalesef bununla da bitmiyor daha vahimi var. Şimdi CHP'nin HDP ve dolayısı ile PKK/YPG/ PYD konusundaki tutumundan rahatsız olmayan bu seçmen grubu AK Parti'nin anayasa gündemi ile HDP grubuyla temas etmesi üzerine başımıza tekrar milliyetçi kesildi.

Neymiş efendim, yeni çözüm süreci başlayacakmış, ülke bölünecekmiş, terör tırmanacakmış! Seçmenlerin kendi partilerinin benimsemedikleri bir politikası karşısında siyaseten susmasını anlarım. CHP'nin HDP ile ilişkisini bu kapsamda sineye çektiler diyelim.

Ama bu kadar hızlı makas değiştirmek gerçekten bambaşka bir sorun.

Ve bu sorun gerçekten büyük.

Hakikatle bağını bu derece yitirmiş bir kitle siyaset bir yana ülkenin yarınları için gerçekten tehlike oluşturuyor.

Gerçeklere düşman bu kitleye yeterli propagandayı uyguladıktan sonra istediğiniz her şeyi yaptırabilirsiniz.

Çünkü doğru ile yanlışı, iyi ile kötüyü, güzel ile çirkini birbirinden ayıracak mihenk noktaları kalmamış demektir.

Şunun şurasında 2023 seçimleri 7-8 ay sonra gelip geçecek. Ama biz bu insanlarla aynı toplumda yaşamaya devam edeceğiz. Gerçekten ürkütücü!