Canan hanım, geldik uyanın

DEMOKRATİK yollarla diktatörü deviren ilk ülke olacakmışız. O da kesin değil "belki de" diye kayıt düşüyor. Yanlış anlamayın, belki kısmı devirip deviremeyeceğiyle ilgili değil.

Demokratik yollarla kısmına belki diyor. Sözün sahibi için o kısım çok da önemli değil.

Sözleri söyleyen CHP'li Canan Kaftancıoğlu. Hani devlete "katil değil, seri katil" diyen, ölmüş bir teröriste "kumandan" diyerek tazimde bulunan kişi. Herhalde bir zamanlar CHP İstanbul il başkanıydı. Herhalde diyorum, çünkü bu sözlerinden dolayı ceza aldı.

Tabi bu açıklama baştan aşağıya çelişkilerle dolu.

Terörü öven ve seven, ortamlarda "Kanas Canan" olarak bilinen birinin demokrasiden bahsetmesi oldukça çelişkili. Çünkü bilen bilir zor ile, baskı ile demokrasi yan yana gelmez.

Dahası da var. Eğer bir ülkede diktatörlük varsa o da demokrasi ile devrilmez.

Yani baya baya silahların konuşması gerekir. Ama bu Canan Hanım için sorun değil tabi. Onun arkasından tazimde bulunduğu, "kumandan" diyerek tekmil verdiği eli silah tutan dostları var – ya da vardı; malum güvenlik güçlerimiz şu aralar Canan Hanım'ın arkadaşlarını paket etmekte ya da uçurmakta çok mahir! Kaldı ki adil seçimin yapıldığı bir ülke nasıl diktatörlük olur! Siyaset bilimi kan ağlıyor. Tamam Canan Hanım'dan akademik birikim beklemiyoruz. Ama bir zamanlar ana muhalefet partisinin il başkanlığını yapmış bir ismin kavramları bu derece pespaye kullanmayacak kadar birikime sahip olması hiç fena olmazdı.

Haydi Canan Hanım'ın çelişkilerini koyalım bir kenara.

Nihayetinde kendisinin seslendiği seçmen kitlesini göz önüne alınca bu çelişkiler biraz lüks kaygılar oluyor.

Ama şu diktatörlük söylemini 2022 yılında hala kullanmak gerçekten kötü bir siyasetçinin yapacağı iş. Hatırlayalım;

Tayyip Erdoğan'ın bir diktatör olduğu söylemi 15 Temmuz'a giden süreçte FETÖ eliyle piyasaya sürüldü.

Maalesef muhalefetimiz de bu söyleme mal bulmuş gibi sarıldı. Siyaseten işlerine geldi.

Ancak FETÖ bu söylem ile yapacağı darbeyi meşrulaştırmayı hedefliyordu.

Ne de olsa "diktatör"ün devrildiği bir darbe, seçimle gelmiş bir yöneticinin devrildiği darbeye göre daha kolay pazarlanır.

Sonrası malumunuz, 15 Temmuz'da ne olduğu.

Kullanım amacı başarısız olunca söylem de pek duyulmamaya başladı.

Zaten yaklaşan 2023 seçimlerinin ekseni de farklı olacak. Muhalefet uzun süredir, ekonomi temelli popülist bir siyasi söylemi benimsedi. Pandemi sonrası dünyadaki ekonomik daralma da herkesin malumu. Hülasa muhalefetin yeni söylemi için konjonktür de uygun. Ama Canan Hanım eskide, 1-2 seçim öncesinde kalmış.

Canan Hanım; uyanın, geldik!