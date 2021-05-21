Akşener, Erdoğan düşmanlığına oynuyor
Hatırlayalım geçtiğimiz günlerde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da benzer bir skandala imza attı; Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı adaylığı için AK Parti milletvekili olarak imza verdiği günlerde Abdullah Gül'ün çatı adaylığı için nasıl dişini tırnağına takıp çalıştığını anlattı. Ali Babacan'ın bu açıklamalarının basit bir siyasi ahlaksızlık örneği olmadığını daha önce yazdım.
Babacan'ın açıklaması başkasına değil ancak Meral Akşener'e mesaj içeriyordu.
Senin adaylık ısrarın yüzünden çatı aday çıkaramadık ve Erdoğan seçildi, demeye getiriyordu. Ve tabii ki aynı ısrarı devam ettirirsen seni "muhalefetin birleşmesini önleyen kişi olarak muhalif tabanın önüne atarız" mesajını veriyordu.
Erdoğan karşıtlarının çok muhkem gözüken birlikteliğinde çatlağa neden olan gelişme ise kendilerini 2023'te seçimi kazanacaklarına iyiden iyiye inandırmış olmaları. Seçimi kazanacaklarına dolayısı ile adaylarının Cumhurbaşkanı olacağına çok inanıyorlar. Gerçi geçmişleri bu türden ölçüsüz beklentilerin doğurduğu hayal kırıklıkları ile dolu. Ancak İstanbul ve Ankara'da büyükşehir belediyelerini kazanmış olmak özgüven patlaması yarattı. Dolayısı ile artık adaylık için değil Cumhurbaşkanlığı için rekabet ettiklerini düşünüyorlar. Öyle olunca her aktör ittifakı sarsmamaya azami gayret gösterse de adaylık ihtimalinden kolay kolay vazgeçmiyor.
Akşener'in ölçüsüz ve haddi aşan Netanyahu benzetmesi de tam olarak bu noktada anlam kazanıyor.
Akşener yıldızının yükseldiğinin farkında. Yerel seçimlerden dolayı alacaklı olduğunu düşünüyor. Kolay değil kazanma ihtimali olan birçok belediyede aday çıkartmadı ve CHP'nin adayını destekledi. Kendinden başka bir çatı adaya kolay kolay razı olacak gibi değil. Kendisine gelecek çekilme baskılarının şimdiden önünü almak için Erdoğan karşıtlığında terbiyeyi elden bırakacak kadar ileri gidiyor. Gerginliği ve düşmanlığı yükselttikçe yükseltiyor.
Kendisine ileride "Çatı aday çıkmasına ve dolayısı ile seçimi kazanmaya engel oluyorsun" diyeceklere "aranızda benden fazla Erdoğan'a düşmanlık etmiş yok" cevabını verebilmenin hazırlığına şimdiden girişmiş durumda. Muhalefetin örtük adaylık kavgasında günler geçtikçe daha fazlasını görmemiz sürpriz olmaz.
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