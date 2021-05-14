Vav TV İzle
İsmail Çağlar İsmail Çağlar
  • 14 Mayıs 2021, Cuma

Muhalefetin Aday Enflasyonu

ABabacan'ın katıldığı bir televizyon programında muhalefetin 2023 seçimlerine neden ortak adayla gitmesi gerektiğini anlatırken yaptığı toyluk siyasi tarihimize geçecek türden bir skandalı ortaya çıkardı. Sabah akşam etikten, ahlaktan, ilkelerden, saygınlıktan ve şeffaflıktan dem vuran Ali Babacan meğerse tam da AK Parti milletvekili olarak Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylık başvurusuna imza attığı günlerde perde arkasında Abdullah Gül'ün adaylığı için çabalıyormuş.
Hem de ne çabalama; gözlerinin içi gülerek, "siz benim ne becerikli olduğumu bilmezsiniz" edasıyla itiraf ediyor; "Gül'ün ortak adaylık sürecinin tam merkezindeydim. Pazarlık masasının göbeğindeydim".
Haliyle meselenin ahlaksızlık ve ilkesizlik boyutu çok konuşuldu. Dile kolay, bir partinin üyesi ve dahası milletvekiliyken, hem de partinin genel başkanını Cumhurbaşkanı olarak öneren dilekçeye imza atmışken, bir başkasının aday olması için gizli kapaklı ama masanın merkezinde hem "göbeğinde" bulunmak.
Skandal olmasına büyük skandal ama meselenin başka bir boyutu da var. Babacan'a bu kadar büyük bir hata, toyluk yaptıran sebep neydi?
Acaba Babacan kime ne mesaj vermeye çalışıyordu da iştahla çatı adayın önemini anlatırken kendi kirli çamaşırlarını ortaya döktü.
Babacan'ı önünü arkasını düşünmeden iştahla konuşturan sebep aslında adı muhalefet adayı olarak adı geçen birden fazla isme aba altından sopa gösterme telaşı.
Malum Erdoğan karşıtları motiveler.
2023'te kazanacaklarını düşünüyorlar.
Kendilerince tünelin ucunda ışığı gördüler. Öyle olunca da adaylık için yeşil ışık yakanların sayısı arttı.
Tersinden anlatayım; en son seçimde CHP'nin adayının zerre miktarı kazanma ihtimali olsaydı Kemal Kılıçdaroğlu hiç Muharrem İnce'yi aday gösterir miydi? Bana sorarsanız 2023'te de kazanma ihtimali yok ama muhalefet kendince kazanacağını düşünüyor. Haliyle adaylık koltuğu kıymetli. Muharrem İnce tam da bu yüzden gemileri yakıp CHP'den ayrıldı. Bir tarafta İmamoğlu, diğer tarafta Mansur Yavaş bekliyor.
Bir de yıldızı yükselen Meral Akşener var. Malum Meral Hanım son seçimde "ben aday olacağım" diye tutturduğu için Gül'ün çatı adaylığı hayata geçemedi. Ali Babacan tam da bunun için çam devirme, kendi kirli çamaşırlarını ortaya dökme pahasına o açıklamayı yaptı. Meral Akşener'e çok ince bir mesaj gönderdi. Eğer bir daha aday olacağım diye tutturup çatı aday formülünü engellersen seni muhalif tabanın önüne atarız, mağlubiyetin faturasını sana keseriz, mesajıydı bu.
Muhtemelen bu mesajı sadece kendi adına değil beraber hareket ettiği diğer aktörlerin adına da iletti.
Her halükarda ortada bir gerçek var;
2023'e giderken muhalif bloğun işi eskisi kadar kolay olmayacak. Eskisi kadar rahat konsolide olamayacaklar.
Şanslarının yüksek olduğunu düşündükleri için aday enflasyonu ve rekabet olacak. Siyaset adına hareketli günler bizi bekliyor.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Haberler Yazarlar İsmail Çağlar Muhalefetin Aday Enflasyonu
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
Diğer Yazıları Tüm Yazıları
  • ve ya
Yazarın Diğer Yazıları tüm yazarları
      FOTO GALERİ