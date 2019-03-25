Yeniden Yenikapı
CHP ve İYİ Parti'nin ittifakına HDP'nin de muavin mevkiinden dahil olduğunun artık saklanacak bir tarafı kalmadı. Hafifçe sıkışıp aralarında Saadet Partisi'ne de yer açtılar. Hemen arkalarında ise PKK ve FETÖ yer alıyor. Kimse kusura bakmasın, meşru siyasi partilerle terör örgütlerini nasıl yan yana getiriyorsunuz diye lüzumsuz doğrucu davutluk yapmasın.
Biz getirmiyoruz onlar yan yana getiriyorlar.
Cemil Bayık Kandil'den açıklama yapıyor. İttifakın temel ilkelerini, nasıl işleyeceğini açıklıyor. CHP ve İYİ Parti cephesine bakıyoruz. Hani meşru siyasi partiler ya... Belki bir cevap verirler, Cemil Bayık'ın tavsiyelerini reddederler.
Eline binlerce masumun kanı bulaşmış bu caniye, yüzlerce kız çocuğunu istismar etmiş bu pedofili sapığa haddini bildirirler diye bekliyoruz. Ama CHP ve İYİ Parti cephesi sus pus!
Cemil Bayık'tan sonra Ekrem Dumanlı çıkıyor sahneye. FETÖ elebaşının sözcülüğünü yapıyor. Gayrı meşru ittifak için oy istiyor. Biz yine dönüp CHP ve İYİ Parti'ye bakıyoruz.
Herhalde bu sefer konuşurlar.
Dumanlı'nın açıklamaları ile aralarına net bir çizgi çekerler diye bekliyoruz.
Ama olmuyor.
Beklediğimizin tam tersi bir açıklama geliyor. Meral Akşener hapisteki masum Mehmetçikleri kurtarmaktan bahsediyor. Hapisteki masum Mehmetçikler dediği kim?
FETÖ'cü sözde askerler.
Kılıçdaroğlu daha fena. Hala köprüde linç edilen askerler masalını anlatıyor. FETÖ nedeniyle hapiste binlerce masum olduğunu söylüyor.
Peki kim bu masumlar? İsimleri, cisimleri ne? Ne ile suçlanıyorlar da masumlar? Yok, yok, yok... Cevap yok!
Varsa yoksa binlerce masum nakaratı!
Tablo bu, karanlık, kötü, tehlikeli.
Onun için beka sorunundan bahsediyoruz. Ve onun için Kılıçdaroğlu, Akşener, Karamollaoğlu, HDP'liler, FETÖ'cüler, PKK'lılar beka sorunundan bahsetmemizi istemiyorlar.
Ama korkmuyoruz!
Bir tarafta onlar varsa diğer tarafta milli irade var. Meydanlardaki binler, evlerindeki milyonlar var. Bekliyorlar, 15 Temmuz gibi bir tehlike olursa sokağa çıkıp vatanı kurtarırlar.
Miting yapıp 15 Temmuz ruhunu sembolleştirmek gerekirse Yenikapı'ya gelirler. Oy vermek gerekirse de 31 Mart'ta sandığa gidip oy verirler.
Memleketin bekası için evvel Allah, sonra güvendiğimiz milli iradedir. Dün Yenikapı'da bir kez daha toplanan insanlardır. Seçim günü oylarını beka için verecek olanlardır. Siyasi sahtekarlığa, çek senet tahsilatçılığına, terörist yancılığına, FETÖ sözcülüğüne, dış güçlerin gönüllü etki ajanlığına karşı memleket, Türkiye, milli irade, temiz siyaset, beka diyen insanlar.
Yeniden Yenikapı'ya toplanıp aynı mesajı verenler;
Başaramayacaksınız, memleketi bölemeyeceksiniz, bize diz çöktüremeyeceksiniz!
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