Ulaş Özdemir

Kazanan 11 bozulmaz" sözü futbolun en tembel ezberlerinden biridir. Ama yanlıştır!

Siz önceki maçın skoruna göre oyunu yönlendiremezsiniz. Karşılaşacağınız rakibin oyun planına göre kadroyu şekillendirirsiniz.

Hüseyin Çimşir, Gençlerbirliği'ni 5-0 yenen kadroyu Konya'da da sahaya sürdü. Oysa iki maçın şartları birbirinden tamamen farklıydı. Gençlerbirliği, Trabzon'da alan bıraktı. Trabzonspor da Salah, Muçi, Aral ve Onuachu'nun bireysel kalitesiyle bu alanları kullandı. Konyaspor ise bire bir baskıyla bütün pas bağlantılarını kapattı.

İlk yarıda Trabzonspor topu savunmadan çıkaramadı. Onuachu'ya gönderilen uzun topların çevresinde kimse bulunmayınca ikinci toplar sürekli Konyaspor'a geçti. Ev sahibinin ikinci dakikada Tóth ile bulduğu gol de maçın bütün psikolojik düzenini değiştirdi.

İkinci yarıda Konyaspor baskı yüksekliğini düşürdü ve topu Trabzonspor'a bıraktı. Ancak bordo-mavili takımın topa sahip olması oyuna hâkim olduğu anlamına gelmedi. Paslar ağır, hücumlar tahmin edilebilir ve kanat organizasyonları hazırlıksızdı.

Franculino ve ardından Saviolo'nun oyuna girmesi de tabloyu değiştirmedi. Çünkü ceza sahasına daha fazla hücumcu göndermek hücum üretmek anlamına gelmiyor.

Trabzonspor oyuncu sayısını artırırken pas bağlantılarını azalttı. Kilidi açacak anahtar aramak yerine kapının önüne daha fazla adam yığdı.

Haftaya Trabzon'da Galatasaray karşılaşması var. Konyaspor'un baskısı karşısında yaşanan bu çıkış problemi, Galatasaray'ın daha yüksek temposu ve bireysel kalitesi önünde çok daha ağır sonuçlar doğurur.

Trabzonspor'un ihtiyacı sahaya daha fazla yıldız sürmekten önce yıldızları birbirine bağlayacak bir oyun ortaya koymaktır.