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Mersin Tarsus'ta tır karşı şeride daldı: Otomobil sürücüsü Ünal Kaya yaşamını yitirdi

Mersin Tarsus'ta tır karşı şeride daldı: Otomobil sürücüsü Ünal Kaya yaşamını yitirdi

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Mersin'in Tarsus ilçesinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda seyir halindeki demir yüklü tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerleri parçalayıp karşı şeride geçti. Başka bir tır ile otomobile çarpan tırın neden olduğu feci kazada ortalık savaş alanına dönerken, otomobil sürücüsü Ünal Kaya hayatını kaybetti, iki tır sürücüsü ise yaralandı.

Tarsus'ta Kontrolden Çıkan Tır Karşı Şeride Geçti: 1 Ölü, 2 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda seyir halindeki demir yüklü tırın kontrolden çıkarak karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Bariyerleri Aşarak Karşı Şeride Geçti

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, demir yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan tır, refüjdeki bariyerleri aşarak karşı şeride geçti ve karşı yönden gelen başka bir tır ile bir otomobile çarptı.

Otomobil Sürücüsü Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Kazada tırın çarptığı otomobilin sürücüsü Ünal Kaya olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazaya karışan iki tırın sürücüsü ise yaralandı.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Yaşam

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