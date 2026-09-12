Giriş Tarihi: 12 Eylül 2026 10:14 Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2026 10:52

Tarsus'ta Kontrolden Çıkan Tır Karşı Şeride Geçti: 1 Ölü, 2 Yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde otoyolda seyir halindeki demir yüklü tırın kontrolden çıkarak karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Bariyerleri Aşarak Karşı Şeride Geçti

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, demir yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan tır, refüjdeki bariyerleri aşarak karşı şeride geçti ve karşı yönden gelen başka bir tır ile bir otomobile çarptı.

Otomobil Sürücüsü Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

Kazada tırın çarptığı otomobilin sürücüsü Ünal Kaya olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazaya karışan iki tırın sürücüsü ise yaralandı.