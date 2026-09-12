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FETÖ'de sahte vasiyet kavgası yeniden alevlendi! Hedefteki isim Cevdet Türkyolu

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içindeki rant ve koltuk kavgası, ölen elebaşı Fetullah Gülen’e ait olduğu iddia edilen vasiyet belgesinin sahte olduğuna dair kayıtların sızmasıyla yeniden patlak verdi. Belgeyi onaylayan noter Ahmet İdil'in işlemleri Gülen'i görmeden yaptığı gerekçesiyle yetkisinin askıya alınacağı ortaya çıkarken, firari FETÖ'cü Ahmet Dönmez gelişmeyi "Vasiyetin sahte olduğu adım adım ispatlanıyor." sözleriyle duyurdu. Vasiyetin yürütücüsü olan ve örgüt tabanının en çok hedef aldığı isimlerin başında gelen diğer FETÖ'cü Cevdet Türkyolu ise hedefteki isim olarak dikkat çekiyor...

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FETÖ'de sahte vasiyet kavgası yeniden alevlendi! Hedefteki isim Cevdet Türkyolu

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) içindeki güç kavgası ve rant savaşı, ölen elebaşı Fetullah Gülen'e ait olduğu öne sürülen vasiyet belgesi üzerinden yeniden patlak verdi.

SAHTE VASİYET KAVGASI
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e ait olduğu iddia edilen vasiyetin sahte olduğu konusunda örgüt içinde tartışmalar yeniden gündeme geldi.

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır)FETÖ elebaşı Fetullah Gülen (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır)

FETÖ'nün kapatılan Zaman gazetesinin muhabirlerinden firari Ahmet Dönmez, Gülen'e ait olduğu iddia edilen vasiyetle ilgili usulsüzlüğü kanıtladığı öne sürülen bir belge paylaştı.

New Jersey Hazine Departmanı Gelir ve İşletme Hizmetleri Dairesi tarafından 14 Temmuz 2026 tarihinde hazırlanan belgede, noter olarak adı geçen Ahmet İdil hakkında, Gülen'in vasiyetiyle ilgili, şahısları ve belgeleri bizzat görmeden yaptığı işlem nedeniyle soruşturma yürütüldüğü ve noterlik belgesinin askıya alınacağı belirtildi.

Gerekçenin detaylarında, İdil'in, vasiyetin sahibi olan elebaşı Gülen'le yüz yüze gelmediği, tanıklarla da sadece telefonla iletişim kurduğu ve işlemi noterlik defterine kaydetmediği gibi noktalar öne çıkarıldı.

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FETÖ'cü Dönmez, "bomba" ifadesiyle duyurduğu gelişmeyle ilgili, "Vasiyetin sahte olduğu adım adım ispatlanıyor." dedi.

Diğer FETÖ'cüler de yeni gelişmeyle ilgili konuyu sosyal medya üzerinden kendi aralarında gün boyu tartışırken, konuyla ilgili henüz Ahmet İdil veya Pensilvanya'daki örgüt yönetiminden açıklama yapılmadı.

Mahkemenin gönderdiği mektupta, vasiyetnameyi usulsüz şartlara rağmen onaylayan Ahmet İdil'in "New Jersey eyaletinin noterlik kurallarını ihlal ettiğinin" yapılan inceleme sonucu tespit edildiği belirtildi.

İdil'in hakkındaki iddialara 13 Ocak'ta yetkililere cevap verdiği belirtilen mektupta, "Yukarıda belirtilen iki ihlal nedeniyle, New Jersey Gelir ve Kurumsal Hizmetler Bölümü, noterlik yetkinizi askıya almayı kararlaştırmıştır." ifadesine yer verildi.

HEDEFTEKİ FETÖ'CÜ CEVDET TÜRKYOLU
Gülen'in ölümünden aylar sonra ortaya çıkarılan vasiyet belgesi, elebaşının uzun yıllar yanında bulunmuş ve tabanın en çok eleştirdiği isimlerin başında gelen Cevdet Türkyolu tarafından duyurulmuştu.

FETÖ'cü Cevdet Türkyolu ve elebaşı GülenFETÖ'cü Cevdet Türkyolu ve elebaşı Gülen

Vasiyetin yürütücüsü olarak yine Türkyolu'nun adının geçtiği belge, sahte olduğu ilk kez elebaşı Gülen'in kardeşi Mesih Gülen tarafından iddia edilmiş ve mahkemeye taşınmıştı.

Örgüt içi kavgayı körükleyen vasiyetin 4.sayfasında elebaşı Gülen'in ʺMal varlığımın vasiyet yürütücüsü olarak Cevdet Türkyolu'nu atıyorum. Eğer Cevdet Türkyolu bu görevi yerine getiremezse ya da getirmek istemezse, onun yerine Adam Kalaç'ı yedek yürütücü olarak atıyorumʺ ifadeleri yer alıyor.Örgüt içi kavgayı körükleyen vasiyetin 4.sayfasında elebaşı Gülen'in ʺMal varlığımın vasiyet yürütücüsü olarak Cevdet Türkyolu'nu atıyorum. Eğer Cevdet Türkyolu bu görevi yerine getiremezse ya da getirmek istemezse, onun yerine Adam Kalaç'ı yedek yürütücü olarak atıyorumʺ ifadeleri yer alıyor.

Gelişme üzerine Türkyolu açıklama yapmış ve vasiyetin gerçek olduğunu savunmuştu.

Vasiyetnamede ikinci yetkili olarak yer alan ve örgütün önemli yöneticileri arasında bulunan Adem Kalaç da vasiyetin geç açıklanmasının gerekçesini, "Gülen'in ölümü nedeniyle yaşadıkları üzüntüye" bağlamıştı.

Elebaşı Gülen'in yeğeni Ebuseleme Gülen, konuyu sosyal medyada en çok gündeme taşıyan isimler arasında yer almıştı.

Ayrıca, örgütün kritik isimlerinden Halit Esendir de Gülen'in vasiyetnamadaki imzasının "sahte olduğu" iddiasını dile getirmişti.

FETÖ elebaşı Gülen'in en yakınları ve örgütün belirli bir kesimi tarafından şüpheyle karşılanan belge 24 Temmuz 2024'te ölümünden yaklaşık üç ay önce, yanına ziyaretçi kabul edilmediği bir evde tutulduğu dönemde hazırlanmıştı.

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NOTERİN FETÖ BAĞI
Öte yandan vasiyeti onaylayan noter Ahmet İdil'in FETÖ ile olan organik bağı dikkat çekiyor. İdil'in, New Jersey'in Clifton kentinde bulunan ve örgüte ait olduğu bilinen Ant Kitabevi'nde çalıştığı tespit edildi.

Resmi vergi beyannamelerinde yer alan kayıtlara göre İdil, Ant Kitabevi'nin alt kuruluşu olan "Blue Dome Press" adlı yayınevinin başkan yardımcılığını yürüttü. Şahıs aynı zamanda bir diğer FETÖ kuruluşu olan "The Light Inc" bünyesinde muhasip üye olarak görev yaptı.

Gülen'in miras kavgasında kritik role sahip olan vasiyet belgesini onaylayan noter Ahmet İdil'in doğrudan örgüt üyesi olduğu belgelendi.

Firari Ahmet Dönmez de, İdil'in örgütün finans hareketlerinde söz sahibi ve gizli yöneticisi konumundaki Mustafa Özcan'ın doğrudan emrinde çalıştığını öne sürmüştü.

TAKVİM YAZMIŞTI
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından örgüt içindeki miras kavgası patlak verirken, 9 sayfalık miras mektubunu TAKVİM gündeme getirmişti. Cevdet Türkyolu'nun elebaşı Gülen'in ölümünden 6 ay sonra ortaya çıkan ve sahte olduğu belirtilen bir vasiyetnameyle örgütün milyarlarca dolarlık mirasına çöktüğü öne sürülürken duruma tepki gösteren bazı FETÖ'cüler de belgenin sahte olduğunu ileri sürerek iptal davası açmıştı.

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