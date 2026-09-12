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İngiltere'de eski prens yeni prens çatışması! Harry ve Meghan'ın programı William ve Kate ile çakıştı Kraliyet karıştı

Sussex Dükü Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle'ın eylül ajandasının İngiliz Kraliyet Ailesi'nin resmi takvimiyle çakışması sarayda yeni bir gerilime neden oldu. Harry'nin Londra'daki Invictus etkinlikleri ve New York programının, Kral Charles ile William ve Kate'in programlarıyla aynı güne denk gelmesi "rakip görünüm" endişelerini artırırken, çiftin İngiltere'de yalnızca "özel vatandaş" statüsünde olduğunun hatırlatılması iki taraf arasındaki soğuk savaşı yeniden alevlendirdi.

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Sussex ekibi ile saray takvimi çakıştı: Harry’nin programı William-Kate’in Bute ziyaretiyle çakıştı

Sussex Dükü Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle'ın yoğun sonbahar ajandası, İngiliz Kraliyet Ailesi ile çift arasında yeni bir gerilimin fitilini ateşledi.

Sussex ekibi ile saray takvimi çakıştı: Harry’nin programı William-Kate’in Bute ziyaretiyle çakıştı

HARRY VE MEGHAN'IN SONBAHAR TAKVİMİ BUCKINGHAM SARAYI'NDA GERGİNLİK YARATTI

Daily Mail'in haberine göre, Sussex çiftinin planlarının kraliyet takvimiyle çakışmasıyla sarayda duyulan rahatsızlık gözler önüne serildi.

Sussex ekibi ile saray takvimi çakıştı: Harry’nin programı William-Kate’in Bute ziyaretiyle çakıştı

HARRY'NIN PROGRAMI BUCKINGHAM'I KARIŞTIRDI

Harry'nin eylül ayındaki programının en dikkat çekici maddesi, önümüzdeki hafta sonu New York'ta gerçekleştirilecek olan Clinton Küresel Girişimi zirvesinde "ana konuşmacı" olarak yer alacak olması.

Sussex ekibi ile saray takvimi çakıştı: Harry’nin programı William-Kate’in Bute ziyaretiyle çakıştı

Ancak programın İngiltere ayağı, asıl krizin yaşandığı nokta olarak öne çıkıyor. Harry'nin 17 Eylül'de Londra'da düzenlenecek ilk Invictus Spirit Ödülleri'ne katılacak olması ve Meghan Markle'ın da kendisine eşlik edebileceği yönündeki söylentiler, Buckingham Sarayı'nda hareketliliğe neden oldu.

Sussex ekibi ile saray takvimi çakıştı: Harry’nin programı William-Kate’in Bute ziyaretiyle çakıştı

TAKVİMLER ÇAKIŞTI

Sussex ekibi ile kraliyet tarafı arasında herhangi bir ajanda koordinasyonunun bulunmaması, dikkat çeken bir takvim çakışmasını beraberinde getirdi.

Sussex ekibi ile saray takvimi çakıştı: Harry’nin programı William-Kate’in Bute ziyaretiyle çakıştı

Sussex Dükü Harry'nin etkinliğiyle aynı gün, Galler Prensi William ve Galler Prensesi Kate İskoçya'daki Bute Adası'na resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Sussex ekibi ile saray takvimi çakıştı: Harry’nin programı William-Kate’in Bute ziyaretiyle çakıştı

Aynı gün Kral Charles'ın da küresel çapta büyük ilgi uyandırması beklenen önemli bir halka açık programı bulunuyor.

Sussex ekibi ile saray takvimi çakıştı: Harry’nin programı William-Kate’in Bute ziyaretiyle çakıştı

Kraliyet ailesi, kamuoyunun gözü önünde bu tarz "rakip görünüm"lerden kaçınmak istese de, iki tarafın bağımsız hareket etmesi bunu kaçınılmaz kılıyor.

Sussex ekibi ile saray takvimi çakıştı: Harry’nin programı William-Kate’in Bute ziyaretiyle çakıştı

"ÖZEL VATANDAŞ" VURGUSUNA TEPKİ

Geçtiğimiz günlerde Lord Benyon aracılığıyla Harry ve Meghan'a gönderilen ve İngiltere'ye döndüklerinde yalnızca "özel vatandaş" statüsünde olacaklarını, rollerinin sınırlarını hatırlatan resmi mektup Sussex çiftinin tepkisini çekmişti.

Sussex ekibi ile saray takvimi çakıştı: Harry’nin programı William-Kate’in Bute ziyaretiyle çakıştı

Buckingham ve Kensington sarayları halkın resmi görevdeki kraliyet üyelerine odaklanmasını umut ettiklerini belirtse de Sussex çiftinin her hamlesinin kamuoyunda büyük bir yankı uyandırmaya devam edeceği anlaşılıyor.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

Asu Yıldız Tekin
Asu Yıldız Tekin Takvim.com.tr Dünya