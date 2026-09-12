Ancak programın İngiltere ayağı, asıl krizin yaşandığı nokta olarak öne çıkıyor. Harry'nin 17 Eylül'de Londra'da düzenlenecek ilk Invictus Spirit Ödülleri'ne katılacak olması ve Meghan Markle'ın da kendisine eşlik edebileceği yönündeki söylentiler, Buckingham Sarayı'nda hareketliliğe neden oldu.