İngiltere'de eski prens yeni prens çatışması! Harry ve Meghan'ın programı William ve Kate ile çakıştı Kraliyet karıştı
Sussex Dükü Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle'ın eylül ajandasının İngiliz Kraliyet Ailesi'nin resmi takvimiyle çakışması sarayda yeni bir gerilime neden oldu. Harry'nin Londra'daki Invictus etkinlikleri ve New York programının, Kral Charles ile William ve Kate'in programlarıyla aynı güne denk gelmesi "rakip görünüm" endişelerini artırırken, çiftin İngiltere'de yalnızca "özel vatandaş" statüsünde olduğunun hatırlatılması iki taraf arasındaki soğuk savaşı yeniden alevlendirdi.
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