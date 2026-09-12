15 yıl sonra feth-i kabir! Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açıldı: Dikkat çeken 'ceset bütünlüğü' detayı! 3 şüpheli tutuklandı
Eski MİT Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında Silivri Cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin kapatılan dosya, takipsizlik kararının kaldırılmasıyla yeniden açıldı. FETÖ kumpası kapsamında tutukluyken yaşamını yitiren Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin ve üçüncü şahıs müdahalesinin bulunup bulunmadığının belirlenmesi için Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'ndaki kabri uzman heyet nezaretinde açıldı. Yaklaşık 3 saat süren feth-i kabir işleminde cesedin bütünlüğünü koruduğu ve yumuşak dokuların bulunduğu görüldü; alınan örnekler Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Bir diğer yandan soruşturma kapsamına 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yeniden başlatılan soruşturma kapsamında, 2011 yılında Silivri Cezaevinde hayatını kaybeden eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Asya Bölge Başmüşaviri Kaşif Kozinoğlu'nun mezarı açıldı.
UZMAN HEYET NEZARETİNDE FETH-İ KABİR
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine 3 adli tıp uzmanı, 1 kimyager ve 1 otopsi teknikerinden oluşan heyet Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığı'na giderek mezarın açılması için çalışma başlattı.
3 SAAT SÜRDÜ
Kaşif Kozinoğlu'nun feth-i kabir işlemi, ekiplerin yaklaşık 3 saatlik çalışması sonucunda tamamlandı.
Mezarın açılması sırasında dikkat çeken bulgulara ulaşıldı. Kozinoğlu'nun kefeninin tamamen çürümediği, cesedin bütünlüğünü koruduğu ve yumuşak dokuların bulunduğu görüldü. Bunun üzerine kemik ve toprak örneklerinin yanı sıra yumuşak doku örnekleri de alınarak Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Alınan örnekler, Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kurulunca detaylı şekilde incelenecek. Yapılacak tetkiklerin ardından Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeni ile üçüncü şahıs müdahalesinin bulunup bulunmadığına ilişkin nihai mütalaa hazırlanacak.
CESEDİN SIRRI ADLİ TIP KURUMUNDA ÇÖZÜLECEK
Cesedin bütünlüğünü koruyan yumuşak dokuların bulunması, soruşturmada kritik bir inceleme imkanı sağladı. Adli Tıp Kurumuna gönderilen doku ve kemik örnekleri üzerinde yapılacak toksikolojik ve kimyasal analizlerin, Kaşif Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedeninin belirlenmesine ve olası üçüncü şahıs müdahalesinin aydınlatılmasına katkı sağlaması bekleniyor.
Yapılacak tetkiklerin ardından kesin ölüm nedeni ile üçüncü şahıs müdahalesinin bulunup bulunmadığına dair nihai mütalaa hazırlanacak.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Bir diğer yandan yürütülen soruşturma kapsamında 2'nci operasyonu gerçekleştirilmiş, operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Silivri Adliyesine sevk edilmişti. 9 şüphelinin savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden Selahattin Günday 'Milli İstihbarat Teşkilatı kanununa muhalefet', 'örgüte üye olma' ile 'kasten öldürme' suçlarından, Özlem Uslu ile Emre Atmaca ise 'örgüte üye olma' ve 'kasten öldürme' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi..
Şüphelilerden, İdris Tiftikçi, Ahmet Gökşen Erdoğan ile Neşrin kaya ise, 'örgüte üye olma' ve 'kasten öldürme' suçlarından, 'yurt dışı çıkış yasağı' ile 'imza' şeklinde adli kontrol tedbiriyle, Turgay Tamer, Tuba Koç ve Mahmut Arslan ise 'örgüte üye olma' ve 'kasten öldürme' suçlarından, 'yurt dışı çıkış yasağı' tedbiriyle serbest bırakıldı. Konuya ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
KAŞİF KOZİNOĞLU'NUN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ
FETÖ'nün kumpas davaları kapsamında 10 Mart 2011'de tutuklanan Kozinoğlu, tutukluluğunun sekizinci ayında ve mahkemede vereceği ifadeye kısa bir süre kala, 12 Kasım 2011 akşamı Silivri 1 No'lu L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda rahatsızlandı.
Koğuşunda fenalaşmasının ardından ambulansla Silivri Devlet Hastanesine sevk edilen Kozinoğlu'nun, hastaneye ulaştırıldığında hayatını kaybettiği belirlendi. Dönemin resmi açıklamalarında ve Adli Tıp raporunda ölüm nedeni "kalp damar hastalığı" ile "akut koroner yetmezlik" olarak kayda geçti. Dosya, 10 Nisan 2012'de verilen takipsizlik kararıyla kapatıldı.
SORUŞTURMA DOSYASI RAFTAN İNDİ: OPERASYONLAR BAŞLADI
Adalet Bakanlığına bağlı Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığının incelemesi ve Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla takipsizlik kararı kaldırıldı. Özel ekibin yürüttüğü soruşturma kapsamında, olay tarihinde cezaevinde görev yapan 11 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Şüphelilerden 10'u yakalanırken, 1 şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Soruşturmanın ikinci dalgasında bazı sağlık personelleri ile medya mensupları da gözaltına alındı.
BUTONA BASILDI, İNFAZ KORUMA MEMURU RADYONUN SESİNİ AÇTI
Soruşturma dosyasındaki en kritik detaylardan biri acil müdahaledeki gecikme oldu. Kozinoğlu'nun koğuşundan acil durum butonuna basılmasına rağmen, görevli infaz koruma memuru Ferhat Veysi Gül'ün müdahale etmek yerine odadaki radyonun sesini yükselttiği kamera kayıtları ve tanık beyanlarıyla dosyaya girdi. Şüpheli memurun daha sonra başka bir cezaevine nakledildiği ve FETÖ firarisi olduğu belirlendi.
ZEHİRLİ VİTAMİN İDDİASI VE EKSİK TOKSİKOLOJİ ANALİZİ
Zehirlenme ihtimali de soruşturmanın dikkat çeken başlıkları arasında yer alıyor. Kozinoğlu'nun ölümünden kısa süre önce cezaevi yönetiminden Coraspin ve bir vitamin hapı talep ettiği kayıtlara geçmişti. Ancak o dönem yapılan otopside bu ilaçlara yönelik detaylı toksikolojik ve kimyasal inceleme yapılmadığı belirlendi.
Yeni soruşturmada mezardan alınan kemik, toprak ve yumuşak doku örneklerinde zehirlenme bulgusu ile söz konusu ilaçlara ilişkin toksikolojik ve kimyasal analizler yapılacak. Cesedin bütünlüğünü koruyan dokuların bulunmasının, ölüm nedenine ilişkin incelemelerde daha kapsamlı sonuç alınmasına katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.
Ayrıca cezaevi kamera görüntüleri, 112 Acil Çağrı Merkezi kayıtları ve hastane belgeleri de baştan sona yeniden değerlendirilecek.
DOSYADAKİ GİZEMLİ E-POSTA VE FETÖ KUMPASI NOTLARI
Ölümün ardından Kozinoğlu'nun avukatına gönderilen bir e-posta da soruşturma kapsamına alındı. Aynı cezaevinde kaldığını belirten bir şahsın, Kozinoğlu'nun "kalp krizinden ölmediği" yönündeki iddiası dosyaya girdi.
Bununla birlikte Kozinoğlu'nun cezaevinde el yazısıyla kaleme aldığı savunma notları da incelemeye dahil edildi. Bu notlarda, FETÖ'nün kumpas organizasyonlarına ilişkin çok önemli ayrıntıların yer aldığı ifade ediliyor.