Koğuşunda fenalaşmasının ardından ambulansla Silivri Devlet Hastanesine sevk edilen Kozinoğlu'nun, hastaneye ulaştırıldığında hayatını kaybettiği belirlendi. Dönemin resmi açıklamalarında ve Adli Tıp raporunda ölüm nedeni "kalp damar hastalığı" ile "akut koroner yetmezlik" olarak kayda geçti. Dosya, 10 Nisan 2012'de verilen takipsizlik kararıyla kapatıldı.

Şüphelilerden 10'u yakalanırken, 1 şüphelinin ise FETÖ firarisi olarak yurt dışında bulunduğu tespit edildi. Soruşturmanın ikinci dalgasında bazı sağlık personelleri ile medya mensupları da gözaltına alındı.

BUTONA BASILDI, İNFAZ KORUMA MEMURU RADYONUN SESİNİ AÇTI

Soruşturma dosyasındaki en kritik detaylardan biri acil müdahaledeki gecikme oldu. Kozinoğlu'nun koğuşundan acil durum butonuna basılmasına rağmen, görevli infaz koruma memuru Ferhat Veysi Gül'ün müdahale etmek yerine odadaki radyonun sesini yükselttiği kamera kayıtları ve tanık beyanlarıyla dosyaya girdi. Şüpheli memurun daha sonra başka bir cezaevine nakledildiği ve FETÖ firarisi olduğu belirlendi.

Kozinoğlu'nun koğuş arkadaşları Hasan Ataman Yıldırım ve Hasan Atilla Uğur

ZEHİRLİ VİTAMİN İDDİASI VE EKSİK TOKSİKOLOJİ ANALİZİ

Zehirlenme ihtimali de soruşturmanın dikkat çeken başlıkları arasında yer alıyor. Kozinoğlu'nun ölümünden kısa süre önce cezaevi yönetiminden Coraspin ve bir vitamin hapı talep ettiği kayıtlara geçmişti. Ancak o dönem yapılan otopside bu ilaçlara yönelik detaylı toksikolojik ve kimyasal inceleme yapılmadığı belirlendi.

Yeni soruşturmada mezardan alınan kemik, toprak ve yumuşak doku örneklerinde zehirlenme bulgusu ile söz konusu ilaçlara ilişkin toksikolojik ve kimyasal analizler yapılacak. Cesedin bütünlüğünü koruyan dokuların bulunmasının, ölüm nedenine ilişkin incelemelerde daha kapsamlı sonuç alınmasına katkı sağlayabileceği değerlendiriliyor.

Ayrıca cezaevi kamera görüntüleri, 112 Acil Çağrı Merkezi kayıtları ve hastane belgeleri de baştan sona yeniden değerlendirilecek.