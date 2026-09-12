TPAO Pakistan'da üretime geçti: İlk kuyunun ardından gözler yeni arama ve sondaj sahalarına çevrildi
Dünyanın her köşesinde petrol ve gaz arayan TPAO, Pakistan'da yüzde 15 ortak olduğu Sukhpur-II sahasında doğal gaz üretimine başladı. Sahada başka arama ve sondaj faaliyetleri de yapılacak. Barbaros Hayreddin Gemisi Pakistan'a gidecek.
Türkiye, enerjide dışa bağımlılığını sonlandırmak ve küresel bir oyuncu olmak adına yurt dışında yürüttüğü doğal gaz ve petrol aramacılığı çalışmaları kapsamında yeni bir başarıya daha imza attı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır" sözüyle küresel sahalarda da petrol ve gaz arama faaliyetlerine başlayan Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na (TPAO) bir müjde de Pakistan'dan geldi.
TPAO'nun yüzde 15 ile ortak olduğu Pakistan'daki Sukhpur-II Bloğu'nda yer alan Lundali-1 Kuyusu'nda doğal gaz üretimine başlandı.
İLK KUYUDAN 103 MİLYON M3
Sukhpur-II Bloğu'nda TPAO yüzde 15 ortaklığa sahipken diğer hisselerin tümü, Pakistanlı Prime Global Energies, OGDCL ve MARI şirketlerine ait. Yani kardeş Pakistan sahada yalnızca Türklerle ortaklık kurdu. Sukhpur-II olarak adlandırılan kara bloğu, Pakistan'ın Sindh eyaletindeki Kirthar Kıvrım Kuşağı Havzası'nda, Karaçi'nin yaklaşık 270 kilometre kuzeyinde yer alırken Sukhpur-II Bloğu için Petrol İmtiyaz Anlaşması ve Arama Ruhsatı, 2 Aralık 2025 tarihinde yürürlüğe girdi.
Kuyu şu anda günde 10 milyon standart fit küp (MMscfd) gaz üretirken yıllık üretim ise 103 milyon metreküp olacak. Sahada başka kuyularda da arama ve sondaj faaliyetleri devam edecek.
BARBAROS HAYREDDİN PAKİSTAN YOLCUSU
Türkiye, Hint Okyanusu'nda Somali ile başlattığı yurt dışı sondaj çalışmalarına Pakistan ile denizlerde de devam edecek. Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi önümüzdeki haftalarda Pakistan'a giderek burada sismik çalışmalar yapacak. Sismik çalışmalar sonucu belirlenecek en verimli sahalarda ise sondaj filosunun göreve başlaması hedefleniyor. Çalışmalar kapsamında Pakistan'daki 3 deniz ve 2 kara sahasında petrol ve doğal gaz aranacak.
Türkiye bu sahalarda Pakistan'ın petrol şirketleri MARI Energies, Fatima, OGDCL, PPL, Prime ve GHPL ile ortaklık yapacak.
OPERATÖR ÜLKE TÜRKİYE OLACAK
Pakistan'daki deniz sahalarında Türkiye, operatör ülke olarak görev üstlenecek. Sondaj çalışmalarında tek söz sahibi ülke Türkiye olacak. Türkiye, sahip olduğu 6 sondaj ve 2 sismik araştırma gemisiyle dünyanın en büyük 4'üncü deniz enerji filosunu yönetiyor. TPAO, ülke sınırları dışında da sondaj projelerini yürütüyor.
SOMALİ'DE MÜJDENİN ELİ KULAĞINDA
image Türkiye, kıtalararası ilk sondaj çalışmasına Çağrı Bey sondaj gemisi ile bu yıl Somali'de başladı. Somali dilinde "bir ailede doğan ilk bebek" anlamına gelen ve toplam 7 bin 500 metre derinde bulunan CURAD-1 kuyusunda sondaj sürüyor. Çağrı Bey'in yürüttüğü sondaj operasyonunda 4 bin metreye dalabilen bir su altı robotu da kullanılırken iklim ve hava şartlarının uygun seyretmesi durumunda sondaj operasyonunun bu yılın sonuna doğru tamamlanması hedefleniyor.
SOMALİ'DE MÜJDENİN ELİ KULAĞINDA
image Türkiye, kıtalararası ilk sondaj çalışmasına Çağrı Bey sondaj gemisi ile bu yıl Somali'de başladı.
Somali dilinde "bir ailede doğan ilk bebek" anlamına gelen ve toplam 7 bin 500 metre derinde bulunan CURAD-1 kuyusunda sondaj sürüyor. Çağrı Bey'in yürüttüğü sondaj operasyonunda 4 bin metreye dalabilen bir su altı robotu da kullanılırken iklim ve hava şartlarının uygun seyretmesi durumunda sondaj operasyonunun bu yılın sonuna doğru tamamlanması hedefleniyor.
ELEKTRİĞİN TANAP'I GELİYOR
Türkiye, Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan'ı bir araya getiren Yeşil Elektrik İletimi ve Ticareti Projesi, Antalya'da düzenlenecek COP31 Zirvesi'nin en önemli gündem maddelerinden biri olacak. Bakü'de düzenlenen 5. Azerbaycan-Türkiye Enerji Forumu'nda konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Yeşil Elektrik İletimi ve Ticareti Projesi'ni "Elektriğin TANAP'ı" olarak adlandırdığını belirterek, "Bu önemli projeyi yalnızca bir altyapı projesi olarak görmüyoruz, karşılıklı faydaya dayalı ve uzun vadeli bölgesel enerji iş birliğinin temelini oluşturan stratejik bir adım olarak görüyoruz" dedi. Bayraktar, projenin mümkün olan en kısa sürede bir sonraki aşamaya taşınmasını arzu ettiklerini belirterek, "COP31 Antalya'da bu projeyle ilgili önemli bir imza sürecini, belki devlet başkanlarımızın veya bizlerin imza edeceği bir hükümetler arası anlaşmayla da bunu taçlandırmak istiyoruz" dedi.
NAHÇIVAN'DAN ELEKTRİK
Bakan Bayraktar, Türkiye-Azerbaycan (Nahçıvan) Interkonneksiyon Projesi kapsamında da ilk çalışmaların tamamlandığını ve ilgili kurumların teknik değerlendirmeleri sonucunda en uygulanabilir seçeneğin belirlendiğini ifade ederek, sistem işletmecileri tarafından yürütülen ilave fizibilite çalışmalarının tamamlanmasıyla projenin teknik açıdan daha da olgunlaşacağını kaydetti.
Azerbaycan Enerji Bakanı Perviz Şahbazov da Azerbaycan-Türkiye enerji iş birliğinin petrol ve doğal gaz projelerinin yanı sıra elektrik ve yeşil enerji alanlarında da genişletilmesinin hedeflendiğini belirterek, Nahçıvan üzerinden Türkiye'ye elektrik aktarımına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi. Şahbazov, "Zengezur Koridoru üzerinden Nahçıvan ve Türkiye ile elektrik bağlantısının oluşturulması öngörülmektedir" dedi.
ÜÇ PROJE GÜNDEMDE
Forumun ardından iki bakan gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bayraktar, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde elektriğin daha fazla öne çıkmaya başladığını bildirerek, "Üç proje hakkında çalışıyoruz. Nahçıvan üzerinden Türkiye'ye elektrik iletim hattının gelmesi, dörtlü yeşil enerji koridoru ve belki bizim de parçası olacağımız Karadeniz'in altından Avrupa'ya gidecek elektrik iletim hattı" dedi.
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