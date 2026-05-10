Ulaş Özdemir
ULAŞ ÖZDEMİR
Eklenme Tarihi 10 Mayıs 2026

Trabzonspor'un son bir aydaki durumu artık sezonun en dalgalı noktasında. Kağıt üzerinde derbi olan Beşiktaş karşılaşması da iki takımın mevcut tablosu nedeniyle adeta bir hazırlık maçı havasında geçti. İlk yarıda Trabzonspor oldukça tutuktu.

Ancak ikinci yarıda tablo değişti. Trabzonspor'un özellikle hücum hattı sahaya karakter koydu. İkinci yarı Zubkov'un üçüncü bölgede aldığı sorumluluk ve Nwakaeme ile Bouchari'nin harika oyunuyla Trabzonspor kazanmayı bildi.
Beşiktaş için taraftar protestosuna göğüs germe, Trabzonspor için ise kupa finaline sağlıklı çıkma hedefli bir 90 dakikaydı.


Son haftalarda bazı oyuncuların düşüşü Beşiktaş galibiyeti ve kupa yarı finaliyle tolere edildi. Şimdi Trabzonspor için tek gerçek hedef var: Kupa!

