Ulaş Özdemir

Trabzonspor'da Folcarelli'nin yokluğu bir kez daha gün yüzüne çıktı. Onun takımı rahatlatan ve oyunun merkezini tutan rolü eksik kalınca Ozan Tufan'ın omuzlarındaki yük bir kat daha arttı.Zira Folcarelli'nin her maç üstlendiği o kritik sorumluluğun bu kez Ozan tarafından karşılanması gerekiyordu.İki takımın da sahaya çift merkez ve çift forvet ağırlıklı benzer dizilişlerle çıkması ilk yarıda yoğun bir birebir eşleşme trafiği doğurdu. Gelen topların hedefindeki Onuachu'nun ağır kalması Başakşehir'in öndeki savunma kurgusunun işini daha da kolaylaştırdı.Nwakaeme gibi yaşı itibarıyla topu rakip kaleye yakın bölgede alması gereken bir ustaya sahipken Trabzonspor topa yeterince sahip olamadığı için onu istediği noktada bir türlü buluşturamadı. Oulai ise merkezden ürettiği ataklarla takımı ayakta tutmaya çalıştı. İkinci yarıya ise Başakşehir adeta fırtına gibi bir giriş yaparak çok hızlı ve ciddi pozisyonlar buldu. Trabzonspor'un bu baskıya vereceği reaksiyon merak konusuyken bordo-mavililer beklenen cevabı gecikmeden verdi. Kilidi açmak için gereken ekstra işi ise Mustafa Eskihellaç yaptı ve bu sezon birbirinden şık asistlerine dördüncüsünü ekledi.Trabzonspor'un bu yolun sonunu getirip getiremeyeceği tartışılsa da sahada herkesin birleştiği gerçek bu takımın muazzam bir gayret sergilediğiydi.Maçın geri kalanına damga vuran asıl olay ise hakem Alper Akarsu ve VAR heyetinin kararlarıydı. Bertuğ'un eline çarpan topta ve Opoku'nun tekmesinde nasıl bu kadar kayıtsız kaldıkları, adeta bilinçlerini nasıl kapattıkları büyük bir merak konusu… İstanbul semalarında tereddütsüz çalınacağı herkesçe bilinen bu iki net penaltı pozisyonunun görmezden gelinmesi futbolun acı bir gerçeği olarak maçın hikayesine eklendi.