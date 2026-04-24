Ulaş Özdemir

Eklenme Tarihi 24 Nisan 2026

Trabzonspor'da daralan rotasyon takımın temposunu aşağı çekti. Bu düşüş en sert şekilde hücum hattında hissedildi.
Üretkenlik azaldı, akıcılık kayboldu ve hücum setleri giderek daha tahmin edilebilir hale geldi.
Dün lk yarıda oyunun kontrolünü elinde tutan taraf Samsunspor'du.
Daha net daha istekli ve daha tehditkâr bir görüntü çizdiler. Trabzonspor ise merkezde kalmayı tercih eden, risk almayan ve oyunu savunma güvenliği üzerinden okuyan bir yapıdaydı.

İkinci yarı sahaya çıkan Trabzonspor ise farklı bir karakter gösterdi.
Baskıyı artırdı ve oyunu rakip sahaya yıktı. Samsunspor'un 10 kişi kalmasıyla birlikte bu baskı daha da yoğunlaştı.
Ancak mesele tam da burada düğümlendi. Trabzonspor baskı kurdu ama bu baskıyı skora çevirecek kaliteyi sahaya yansıtamadı.

Bu noktada teknik dokunuşların etkisini de göz ardı etmemek gerekir.

Fatih Tekke'nin hamleleri oyunun ritmini zaman zaman değiştirse de sonuç üretme konusunda beklenen kırılmayı yaratamadı.
Penaltılar… Futbolun en yalın ve en acımasız anları. Biraz teknik, biraz psikoloji ve biraz da kader. Kalede Okan'ın soğukkanlılığı, Onana'nın kritik katkıları Trabzonspor'u ayakta tuttu. Ve sonunda Trabzonspor zorlu bir virajı dönerek yolculuğunu Türkiye Kupası yarı finaliyle taçlandırdı.

