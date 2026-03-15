Ulaş Özdemir

Trabzonspor formasıyla attığı o unutulmaz goller, saha kenarındaki o vakur ve beyefendi duruşuyla hepimizin gönlünde ayrı bir yeri vardı Orhan Kaynak'ın... 'Küçük Orhan'ımızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Türk futboluna karakteriyle çok şey kattı ve ardında tertemiz bir isim bıraktı. O'nu her zaman sevgi ve rahmetle anacağız. Geçtiğimiz hafta oyunun merkezindeki kilit isim Batagov'un sakatlanıp sezonu kapatması hepimizi düşündürmüştü. Planlar ister istemez sil baştan yapıldı. "Trabzonspor bu eksikliğe nasıl bir reaksiyon verecek?" diye merak ederken karşımızda son haftaların diri ekibi Rizespor vardı. Maçın ilk yarısı tam bir kör dövüşü şeklinde geçti. İlk 25 dakikada sahaya iyi yayılan, dönen topları toplayan bir Trabzonspor izlesek de bu baskıyı bir türlü tabelaya yansıtamadı. Rize'nin ön alan baskısı sertleşince pas hataları arttı. Fatih Tekke bu gidişata seyirci kalmadı ve ikinci yarıya Zubkov'u sahaya sürerek başladı. Nitekim çok geçmeden meyvesini de aldı.

Onana'nın başlattığı hızlı hücumda, Muçi'nin kişisel becerisi ve Onuachu'nun bitiriciliğiyle aradığımız golü bulduk. Öne geçtikten sonra Rizespor risk alınca maç bir basketbol müsabakası gibi "git-gele" döndü. Ancak savunmada Nwaiwu ve Savic ikilisi o kadar sağlam durdu ki adeta galibiyetin sigortası oldu. Tamam belki oyun kalitesi olarak hala o hayal ettiğimiz seviyede değil Trabzonspor. Özellikle ikinci yarıda iç saha hakimiyetini biraz rakibe kaptırdı. Ama unutmamak lazım ki kazanma alışkanlığı her şeyden önemli. Üst üste 4. galibiyeti alarak yoluna devam ediyor Trabzonspor. Şimdi önümüzde hafta içi Eyüpspor deplasmanı var. Takım bu havayı yakalamışken milli ara öncesi neden 5'te 5 olmasın!