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Ulaş Özdemir

ULAŞ ÖZDEMİR

Tarihi 2 Ağustos 2024

Avrupa aşkına

TRABZONSPORLU taraftarlar son dönemde ligde her türlü başarıyı gördü. Lig şampiyonluğu, Türkiye Kupası, Süper Kupa, zirveye oynama.
İçlerinde bir tane ukde kaldı. O da Avrupa'da başarı.
Trabzonspor'un bu arenada daimi şekilde var olması gerekiyor.
Her sezon grup aşamalarında yer almak, mümkünse Şubat- Mart aylarını görmek artık kalıcı hedef haline gelmeli. Bu şehir, bu takım, bu taraftar hak ediyor.
Trabzonspor'un Avrupa yolculuğu Ruzomberok eşleşmesiyle başladı ki geçtiğimiz hafta deplasmanda oynanan karşılaşmada istenilen skor alınmışken oyun çok tatmin etmemişti. İç sahada 2-0'ın rövanşında Abdullah Avcı basın toplantısında da sinyalini verdiği üzere hem oyuncu hem oyun özelinde bir takım değişikliklere gitti. Özellikle sıklıkla dile getirilen merkez ortasaha düzenine müdahelede bulundu. Oyunun merkezinde Ozan Tufan ve Lundstram'ı birbirine çok yakın gördük. Ancak Abdullah Hoca'nın bu düzeni oturtması için baya uğraş vermesi gerekiyor. Trabzonspor bir kabuk değişimine gidiyor. Yönetim ciddi manada inisiyatif aldı ve kaliteli, alternatifli bir kadro kurmak için uğraşıyor. Avrupa'da sezon erken açıldığından fizik gücün ve organizasyonun oturması zaman alacaktır. Bu yol meşakkatli bir yol. Mutlaka zorluklar, sıkıntılar olacaktır ama bir gerçeği unutmamak lazım. Başta da söylediğim gibi Trabzonspor her sezon Avrupa'da Şubat ayını görmeli. Haydi Trabzonspor Avrupa aşkına.

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