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Ulaş Özdemir

ULAŞ ÖZDEMİR

13 Şubat 2024, Salı

Eşik!

BİR takım için korkutucu olan; kazanamama alışkanlığıdır. Bu durum hem oyuncuları hem teknik heyeti hem de camiayı moral ve motivasyon açısından her şeyden uzaklaştırır. Son beş karşılaşmayı kazanamayan Bordo- Mavililer önemli bir maça çıktı aslında.
Yine galip gelemeseydi işler daha da zorlaşacaktı belki de… Ligde iki maçtır organizasyon daha iyi şekillenirken bunda Visça, Mendy ve Meunier'in katkısı büyüktü.
Yeni sağ bekin hücum ve savunmadaki doğru işleri bir futbolcunun oyuna olumlu etkisini net olarak gösterdi hepimize.
Özellikle Eren'in kupada attığı o kritik golden sonra silkelenerek bu maçta kendine gelmesi gelecek adına umut vericiydi.
Trabzonspor sezon başından bu yana belki de ceza sahasına en fazla girdiği karşılaşmalardan birini oynadı, bu alanda 51 kez topla buluştu. Onuachu ve Pepe'nin gelişiyle oyunun ivmelenerek yukarıya doğru evrileceğini umuyorum.
Evet, eşik geçildi şimdi toparlama zamanı…

"Onuachu ve Pepe'nin gelişiyle oyunun ivmelenerek yukarıya doğru evrileceğini umuyorum.
Eşik geçildi şimdi toparlama zamanı…"

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