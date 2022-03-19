Ağır sahada kötü sonuç

TRABZONSPOR için şampiyonluğun hangi hafta ilan edileceği, Çaykur Rizespor için ise bir anlamda ölüm-kalım maçıydı! Trabzonspor için yoğun kar yağışı nedeniyle saha şartlarının ağırlaşmasıyla pas oyununu olumsuz etkileyecek, Çaykur Rizespor için ise bu olumsuzluğu avantaja dönüştürecek karşılaşmaydı!

Ancak şu bir gerçek ki çoğu kulübümüz bu tür olumsuz hava koşullarına karşı 'profesyonel anlamda' hem yetersizler hem de sahalarını hazır hale getiremiyorlar! Bunu dün akşam sahaya giren iş makinesinden tutun da taraftarların kar temizleme çalışmalarına katılmasından anlayabiliyoruz.

Trabzonspor ağır hava ve saha şartlarında kendi oyununu oynamayı başaramadı. Rizespor bu durumu fırsata çevirerek Trabzonspor'u özellikle ikinci yarıda oyunun belli bölümlerinde çok zor durumda bıraktı.



SIRADANLAŞIRSIN BERAT!

Bordo Mavililerin bir başka sorunu sonradan oyuna giren oyunculardı.

Özellikle Berat'ın pozisyon ve oyun bilgisinde yetersiz kalmasını anlamak mümkün değildi. Siopis, Berat'tan aldığı topta hücuma yönelirken Berat'ın koşu yapmak yerine aynı yerde kalmasını nereye koyacağız? Berat, halen Gençlerbirliği'nde kalmış ve Trabzonspor'da oynadığını farkında değil! Eğer kendini geliştiremez ve oyunun içerisinde olmazsan sıradanlaşırsın. Maalesef Berat oraya doğru ilerliyor.

Hakem… Üçüncü penaltıdan önce Yusuf Sarı'nın kambura yatarak topa yükselen Yusuf Erdoğan'a faul yapmasını es geçmesi, VAR'ın müdahale etmemesi de karşılaşmanın kırılma anlarından biriydi. Volkan Bayarslan'ın bu kadar kötü hakem performansı ortaya koymasına rağmen halen maç yönetiyor olması aslında ligimizin marka değerini gösteriyordu.

Trabzonspor Antalyaspor'dan sonraki ikinci mağlubiyetini Rize'de yaşadı. İki maçta da sahalar kötüydü oyun olarak da birbirinin benzeriydi. Nihayetinde lider takımın 'kötü' oynama hakkı da vardır. Bu kötülüğü sürdürülebilir hale getirecek bir takım değil Trabzonspor… Not: Ahmetcan'ın üzerine koyarak ilerlediği bu maçta kaleye geçen Erce'nin penaltıya sebebiyet verdiği üçüncü pozisyondaki zamanlama hatası, umarım O'nun için ders niteliğinde olur!