Futbolun ‘Mucip’i!

TRABZONSPOR, sezonun en önemli maçında, en yakın rakibi Konyaspor'u yenerek gitti Alanya'ya. Üzerindeki stresi ve gerginliği atan Bordo Mavililer, o rahatlıkla çıktı sahaya.

Alanya geriden oyun kuran, orta sahadan oyunu kanatlara yayan, Emre Akbaba, Novais, Candeias ve Efecan ile organizasyonlarını tamamlayan, özetle; ligin iyi takımlarından biriydi. Trabzonspor ile aynı sayıda (44) gol atmasına rağmen ligin en fazla gol yiyen takımlarından da biriydi.

Trabzonspor'un sezon boyunca ön alan baskısı yaptığı maç sayısı çok azdı. Konya maçında bunu başarıyla uygulayan Bordo Mavililer, Alanya'da daha da sertini sahneledi.

Cornelius, Nwakaeme, Vişça, Bakasetas, Siopis ve Dorukhan, rahmetli Özkan Sümer'in 'şok pres' modelini aratmayan muazzam bir baskı oluşturdu. Alanya'ya neredeyse topu göstermeden ilk yarıda işi bağladı.



BURADAN DÖNMEZ

Bireysel anlamda takımın bütün oyuncuları görevini eksiksiz yerine getirdi. Hamsik'in yokluğunda; sözleşmesinin yenilenmesiyle Trabzonspor'a imza attığı ilk başlangıç dönemine dönen Nwakaeme 'mahallenin ağabeyi' modelindeydi.

Bütün organizasyonu çok doğru şekilde yönetti. Cornelius pivot santraforun nasıl olması gerektiğini bir kez daha herkese gösterirken, Dorukhan ve Siopis'in orta sahada Emre Akbaba ve Novais'i deyim yerinde ise kilitlemesi Trabzonspor'u her alanda rahatlattı. Sağ stoper oynayan 19 yaşındaki Ahmet Can hiç sırıtmadı. Cesareti, oyun bilgisiyle güven verdi, penaltıdaki pozisyon hatası bugünden ona ders niteliğinde oldu. Üzülmesine gerek yok. Ahmet Can, gelişecek ve gelecekte daha iyi olacak bir oyuncu.

Trabzonspor için şampiyonluğun buradan dönmesi artık imkansız!

Abdullah Avcı'ya ne kadar teşekkür edilse azdır! O, Türk futbolunun 'Mucip'i! Yeter mi, yetmez!

O, Trabzonspor'a yıllar sonra şampiyonluğu getirecek, milyonlarca taraftara yeniden şarkılar söyletecek ve tarihe geçecek bir teknik direktör! Kıymetini bilenlere ve O'na inananlara selam olsun.