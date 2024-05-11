Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik iddialar nedeniyle 3 emniyet görevlisine soruşturma | Gizli tanık M7 tipik bir FETÖ yöntemi



Sıradan bir mafya skandalı deyip geçebilirsiniz. Ama işin içinde şu an görevde olan emniyet müdürleri, polis şefleri, medya ve FETÖ olunca işin rengi değişiyor. Baksanıza medyaya düşen son haberlere göre Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Şube'den sorumlu Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ile Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan açığa alınmış... Dahası İzmir'e gönderilen 4 polisin görev yeri değiştirilmiş ve geniş çaplı bir soruşturma açılmış.

Ama iş sadece bunlardan ibaret değil. Bu noktaya gelmesinin ve bir skandala dönüşmesinin esas nedeni, Ankara Emniyeti'nde bu grubun, siyaset ve siyasetçilere derin bir operasyon hazırlığı içinde olmaları iddiası... Bu müthiş iddiayla ilgili şu aralar sık sık "M7" diye tipik FETÖ yöntemi olan gizli bir tanıktan söz ediliyor. Adı Serdar Sertçelik... Mafyatik Ayhan Bora Kaplan'ın ikinci adamıymış. Tutuklanmış ve 17 sayfalık bir ifade vermiş. Gizli tanık olduğu için de elektronik kelepçeyle serbest bırakılmış. Bu arada vurulmuş ve yurtdışına kaçmış.

Sonra ne oldu dersiniz?





SİYASETE YENİ KUMPAS

Son günlerde bu mafya aparatı Sertçelik'in şu iddiası ortalığı sarstı:

"Eski Adalet Bakanları Bekir Bozdağ, Abdülhamit Gül, Milletvekili Mücahit Aslan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve Sadık Soylu olmak üzere bu kişilerle ilgili şablon oluşturulacak. Gizli tanık olarak ifademe bu isimleri eklememi istediler."

Yani tıpkı FETÖ gibi şu anda görevde olan polis müdürleri, bir mafya aparatına ifade verdirerek adı geçen siyasi aktörleri suçlayacak. Yeni bir 17-25 yargı operasyonu gibi. Hedef Başkan Erdoğan ve AK Parti hükümeti mi henüz arka planı tam olarak ortaya çıkmış değil ama bu kadarı bile ürpertici. Öyle olduğu içindir ki, ilgili polis müdürleri ve polisler görevden uzaklaştırıldı ve geniş bir soruşturma başlatıldı.





FETÖ'NÜN KİRLİ AKLI

Amaç çok açık: AK Parti döneminde ortaya kirli bir Türkiye fotoğrafı çıktığını göstermek. Zaten uzun zamandır bir kısım medya bu konuda inanılmaz bir çaba içinde. Bir yanda FETÖ'cü sosyal medya meczupları, diğer yanda Erk Acarer gibi Alman emniyetine açık hizmet ettiğini açıklayan "bağımsız" gazeteciler hep bu işle uğraştı. Onlara bilgilerin nereden aktığı da böylece ortaya çıkmış oldu.

Garip olansa bütün bunların onca vartayı atlatan, FETÖ ve PKK gibi küresel belalarla baş ederken ağır bedeller ödeyen AK Parti'nin tek başına iktidar olduğu bir zaman diliminde yapılıyor olması. Ört ki ölem...

Bu aşamada cevabı aranan çok soru var ama şu sorunun cevabını gerçekten merak ediyorum: Acaba gizli tanık Serdar Sertçelik dehşete kapılıp geri adım atmasa ve emniyet içinde kumpas kurdukları iddia edilen ekiple anlaşsaydı ne olurdu?

FETÖ fiziken uzakta olsa da aklı hâlâ devletin kılcal damarlarını kemirmeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı duyurdu! Ankara Emniyeti'nde görevden uzaklaştırmalar... "Soruşturmanın selameti açısından"

NE OLMUŞTU?

Organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan'ın yargılanması devam ederken bir köstebek olayı patlak verdi. Geçtiğimiz Kaplan'ın İzmir Cezaevi'nde ek ifadesinin alınması için Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nde görevli rütbeli polisler M.İ., M.M.Ç. ile Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'nden Sorumlu Emniyet Müdür Yardımcısı M.Ç.'in şoförlüğünü yapan Y.Ö. ve C.Y.'nin bu kente gittiği belirlendi.

GİZLİ TANIK KENDİNİ DEŞİFRE ETTİ

İddialara göre; Kaplan'ın cezaevinde ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından 4 polis, resmi bir görevleri olmamasına rağmen İzmir'e giderek Kaplan'ın avukatı ile buluştu. Polisler avukatla yemek yedikten sonra masaj salonuna gitti. Bu arada polislerin Kaplan'ın avukatlarından yüklü miktarda para aldıkları da iddia edildi. 4 polisin de görev yeri değiştirildi, soruşturma başlatıldı. Suç örgütü lideri iddiasıyla tutuklu yargılanan Ayhan Bora Kaplan davasının en kritik gizli tanığı Serdar Sertçelik Erk Acarer'in katıldığı yayında kendini deşifre etti. Gizli tanık olduktan sonra önce Ankara'da bir çorbacıda silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan Sertçelik yurt dışına kaçtı. Sertçelik, yurt dışındayken Kaplan davasında "M7" kod adıyla ifade veren gizli tanığın kendisi olduğunu açıkladı.