

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU!



TFF 1. Lig'de sezonun sona ermesinin ardından play-off eşleşmeleri de belli oldu.

Buna göre ligi 4. tamamlayan Bodrumspor, 7. sırada yer alan Boluspor ile karşılaşacak. 5. sıradaki Çorumspor ise hemen alt sırasındaki Kocaelispor ile kozlarını paylaşacak.

Play-off turunun kazananı finalde Sakaryaspor'un rakibi olacak.