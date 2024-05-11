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TFF 1. Lig'de sezon sona erdi! İşte play-off eşleşmeleri ve küme düşen takımlar

TFF 1. Lig'de normal sezonun son haftası nefes kesti. Play-off ve küme düşmeme mücadelelerinin yaşandığı haftada en dikkat çekici maç kuşkusuz Kocaelispor - Sakaryaspor maçı oldu. Körfez derbisinde kazanan konuk ekip olurken bu sonucun ardından Sakaryaspor ligi 3. tamamladı ve doğrudan play-off finaline yükseldi. Kocaelispor ise play-off'larda mücadele edecek. İşte maçta yaşananlar ve TFF 1. Lig'de oluşan puan durumu...

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Giriş Tarihi 11 Mayıs 2024, 16:00 Güncelleme 11 Mayıs 2024, 18:05
TFF 1. Lig’de sezon sona erdi! İşte play-off eşleşmeleri ve küme düşen takımlar

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TFF 1. Lig'de normal sezonun son haftası nefes kesti. Play-off ve küme düşmeme mücadelelerinin yaşandığı haftada en dikkat çekici maç kuşkusuz Kocaelispor - Sakaryaspor maçı oldu.


Körfez derbisinde kazanan, 52. dakikada Del Valle ve 88. dakikada Dino'nun attığı gollerle Sakaryaspor oldu. Bu sonucun ardından Sakaryaspor ligi 3. tamamladı ve doğrudan play-off finaline yükseldi. Kocaelispor ise play-off'larda mücadele edecek.


Ligi ilk iki sırada bitiren Eyüpspor ile Göztepe, geçtiğimiz haftalarda Süper Lig'e çıkmayı garantilemişlerdi.


PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU!

TFF 1. Lig'de sezonun sona ermesinin ardından play-off eşleşmeleri de belli oldu.

Buna göre ligi 4. tamamlayan Bodrumspor, 7. sırada yer alan Boluspor ile karşılaşacak. 5. sıradaki Çorumspor ise hemen alt sırasındaki Kocaelispor ile kozlarını paylaşacak.

Play-off turunun kazananı finalde Sakaryaspor'un rakibi olacak.


KÜME DÜŞEN SON TAKIM TUZLASPOR

TFF 1. Lig'de küme düşen takımlar da belli oldu.

Daha önce Giresunspor ve Altay'ın küme düşmeyi garantilediği ligde, 2. lige düşen son takım Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Tuzlaspor oldu.


TOPLU SONUÇLAR

Keçiörengücü - Altayspor : 1-1
Giresunspor - Ümraniyespor : 1-2
Adanaspor - Bandırmaspor : 1-0
Boluspor - Çorumspor : 2-1
Kocaelispor - Sakaryaspor : 0-2
Göztepe - Bodrumspor : 1-1
Şanlıurfaspor - Manisa FK : 2-0
Tuzlaspor - Gençlerbirliği : 1-1
Erzurumspor - Eyüpspor : 0-4

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