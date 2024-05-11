TFF 1. Lig'de normal sezonun son haftası nefes kesti. Play-off ve küme düşmeme mücadelelerinin yaşandığı haftada en dikkat çekici maç kuşkusuz Kocaelispor - Sakaryaspor maçı oldu.
TFF 1. Lig'de normal sezonun son haftası nefes kesti. Play-off ve küme düşmeme mücadelelerinin yaşandığı haftada en dikkat çekici maç kuşkusuz Kocaelispor - Sakaryaspor maçı oldu.
Körfez derbisinde kazanan, 52. dakikada Del Valle ve 88. dakikada Dino'nun attığı gollerle Sakaryaspor oldu. Bu sonucun ardından Sakaryaspor ligi 3. tamamladı ve doğrudan play-off finaline yükseldi. Kocaelispor ise play-off'larda mücadele edecek.
Ligi ilk iki sırada bitiren Eyüpspor ile Göztepe, geçtiğimiz haftalarda Süper Lig'e çıkmayı garantilemişlerdi.
PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU!
TFF 1. Lig'de sezonun sona ermesinin ardından play-off eşleşmeleri de belli oldu.
Buna göre ligi 4. tamamlayan Bodrumspor, 7. sırada yer alan Boluspor ile karşılaşacak. 5. sıradaki Çorumspor ise hemen alt sırasındaki Kocaelispor ile kozlarını paylaşacak.
Play-off turunun kazananı finalde Sakaryaspor'un rakibi olacak.
KÜME DÜŞEN SON TAKIM TUZLASPOR
TFF 1. Lig'de küme düşen takımlar da belli oldu.
Daha önce Giresunspor ve Altay'ın küme düşmeyi garantilediği ligde, 2. lige düşen son takım Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kalan Tuzlaspor oldu.
TOPLU SONUÇLAR
Keçiörengücü - Altayspor : 1-1
Giresunspor - Ümraniyespor : 1-2
Adanaspor - Bandırmaspor : 1-0
Boluspor - Çorumspor : 2-1
Kocaelispor - Sakaryaspor : 0-2
Göztepe - Bodrumspor : 1-1
Şanlıurfaspor - Manisa FK : 2-0
Tuzlaspor - Gençlerbirliği : 1-1
Erzurumspor - Eyüpspor : 0-4