ARALIK ayının 4'ündeki seçimli genel kurul tek adaylı olacak. Camia şampiyonluk yolunda bir kongre tartışması yapılmamasını benimsedi. İlk doğru!
Trabzonspor sezon başındaki gibi devre arası için de eksik bölgelerine transferlerini bitirmek üzere.
Muhtemelen devre arası kampında hepsi olacak. İkinci doğru!
Trabzonspor uzun yıllar sonra planlı davranıyor. Kaybedilen şampiyonlukların neden kaybedildiği anlaşılmış ki o süreçlerde yaşananlar büyük tecrübe kazandırdı.
Buna futbolculuğunda, Milli Takımda, Başakşehir'de ve Beşiktaş'taki tecrübeleriyle Trabzonspor'a gelen Abdullah Avcı da eklendi. Bu eklemlenme 'kazan-kazan'a dönüştü! Üçüncü doğru!
A Takım tarafında tek otorite Abdullah Avcı. Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Avcı ile yönetim arasındaki en önemli köprü.
Doğan, takımı ve kulübü saha içi ve saha dışı tartışmalardan uzak tutarken oyuncuların, teknik ekibin ve personelin maaşlarını günü gününe ödetiyor. Tüm süreç, sadece hocanın açıklamalarıyla yönetiliyor. Dördüncü doğru!
Trabzonspor Camiası her türlü provokasyondan uzak duruyor.
Taraftarların tek çatı altında birleştirilmesi, iç sahadaki maçlarda takıma müthiş motivasyon sağladı. Bunun yanında anneler, babalar, dedeler ve nineler de tribünlere geri döndü. Duygu ve gönül birlikteliği yeniden sağlandı.
Beşinci doğru!
Trabzonspor bundan sonra ne yapmalı! Sezon sonuna kadar duvardan bir tuğlanın dahi düşmesine fırsat vermeden, rehavete kapılmadan ve doğruları da çoğaltarak yoluna devam etmeli.
Doğrularla ilerlemek…
ARALIK ayının 4'ündeki seçimli genel kurul tek adaylı olacak. Camia şampiyonluk yolunda bir kongre tartışması yapılmamasını benimsedi. İlk doğru!
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
- Kazanma alışkanlığı 29 Kasım 2021, Pazartesi TRABZONSPOR'UN uzun yıllar sonra yakaladığı şampiyonluk havası öyle kolay yönetilebilecek bir süreç değildi elbette!...
- Ustalık dönemi 23 Kasım 2021, Salı ABDULLAH Avcı'nın Trabzonspor'a gelişinde elbette bazı tereddütler vardı. "Kan uyuşur mu?", "Başarılı olabilir...
- Neden ve niçin? 14 Kasım 2021, Pazar FUTBOLUMUZDA ya da diğer spor branşlarında kısır tartışmalara sürekli tanık oluyoruz. Bunların neden ve niçin yapıldığının...
- Liderin maçı! 07 Kasım 2021, Pazar SON dört sezondur Trabzonspor ile Beşiktaş'ın beraber oynadığı maçların tamamı bu ligin üzerinde, seyir zevki ve...
- Yaratıcı oyuncularla… 30 Ekim 2021, Cumartesi FUTBOL bir organizasyon oyunu. Bunu en doğru yapan, zaman zaman doğruyu yapamasa da oyunu elinde tutan her zaman...