Doğrularla ilerlemek…

ARALIK ayının 4'ündeki seçimli genel kurul tek adaylı olacak. Camia şampiyonluk yolunda bir kongre tartışması yapılmamasını benimsedi. İlk doğru!

Trabzonspor sezon başındaki gibi devre arası için de eksik bölgelerine transferlerini bitirmek üzere.

Muhtemelen devre arası kampında hepsi olacak. İkinci doğru!

Trabzonspor uzun yıllar sonra planlı davranıyor. Kaybedilen şampiyonlukların neden kaybedildiği anlaşılmış ki o süreçlerde yaşananlar büyük tecrübe kazandırdı.

Buna futbolculuğunda, Milli Takımda, Başakşehir'de ve Beşiktaş'taki tecrübeleriyle Trabzonspor'a gelen Abdullah Avcı da eklendi. Bu eklemlenme 'kazan-kazan'a dönüştü! Üçüncü doğru!

A Takım tarafında tek otorite Abdullah Avcı. Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, Avcı ile yönetim arasındaki en önemli köprü.

Doğan, takımı ve kulübü saha içi ve saha dışı tartışmalardan uzak tutarken oyuncuların, teknik ekibin ve personelin maaşlarını günü gününe ödetiyor. Tüm süreç, sadece hocanın açıklamalarıyla yönetiliyor. Dördüncü doğru!

Trabzonspor Camiası her türlü provokasyondan uzak duruyor.

Taraftarların tek çatı altında birleştirilmesi, iç sahadaki maçlarda takıma müthiş motivasyon sağladı. Bunun yanında anneler, babalar, dedeler ve nineler de tribünlere geri döndü. Duygu ve gönül birlikteliği yeniden sağlandı.

Beşinci doğru!

Trabzonspor bundan sonra ne yapmalı! Sezon sonuna kadar duvardan bir tuğlanın dahi düşmesine fırsat vermeden, rehavete kapılmadan ve doğruları da çoğaltarak yoluna devam etmeli.