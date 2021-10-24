Liderin oyunu!
Fenerbahçe galibiyetiyle oturduğu liderlik koltuğunu korumak amacıyla Göztepe deplasmanındaydı.
Zorluk derecesi yüksek maça üç önemli oyuncusundan yoksun çıktı. Trabzonspor ilk şutunu 16. dakikada çekti, ilk kornerini de 52. dakikada kullandı. Bu dakikaya kadar Göztepe'nin baskısını kıramayan, rakip takımın beşli savunmasını aşamayan Trabzonspor, Siopis'in oyuna girişiyle orta sahanın kontrolünü eline aldı!
Trabzonspor, sezon başından bu yana birkaç maç haricinde, hep garantici oyun anlayışını benimsedi.
Bu şu ana kadar işe yaradı.
Namağlup, deplasmanda da 23 maçtır yenilmeyerek kulüp tarihinin rekorunu kırdı. Abdullah Avcı, oyun coşku istediğinde coşku, oyun top çevirme istediğinde top çevirme işini seven bir teknik direktör. Belli ki bu maçta üç önemli oyuncusundan yoksun bir hoca olarak, 'daha garantici' mantıkla takımı sahaya sürdü. Göztepe'yi yenerek liderliğini devam ettiren Trabzonspor, şampiyonluk yolunda çok önemli bir üç puanı cebine koydu.
Siopis girdi denge DEĞİŞTİ
Altın değerinde 3 PUAN
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