Adalet mi imtiyaz mı?

TRABZONSPOR, hakemlerden canı yanan kulüpler arasında ilk sırada! Hala da yanıyor! Şampiyonluklar kaybetti, para kaybetti, büyük zararlara uğradı. Trabzonspor, geçmişte her türlü tepkiyi gösterdi, kimi zaman aşırıya da kaçtı sonuç alamadı. Bugün de alamıyor ama odak noktası olan 'sahayı' artık kaçırmıyor.

Bunu öğrendi ve başarılı oldu.

Önceki akşamki maç özelinde bir sistem değişikliğinden bahsetmeyeceğim...

Penaltı bal gibi penaltıydı... Kırmızı kart rengiyle müstesnaydı. Tartışmaya gerek bile yok.

BUYRUN ER MEYDANINA

Maçtan sonra yapılanlar bir 'algı operasyonudur' ve gündemi değiştirmeye yöneliktir. Birileri başarısızlıklarını hakeme bağlayarak sistemin yenilenmesinden bahsediyor ise orada 'samimiyet' aranmaz!

Çünkü bu bir adalet değil, imtiyaz talebidir. Oysaki Trabzonspor'un öncülüğünü yaptığı 'sistem değişikliği' 'imtiyazı' değil 'adaleti' tesis etmek içindir.

Merkez Hakem Kurulu dahil Tahkim ve PFDK'nın baştan aşağıya yenilenmesi gerekiyor.

Bu üç kurul da adaleti dağıtmakla mükellef. Akraba, eş, dost ve bazı kulüplerin adamlarıyla dizayn edilen kurulların yapısı çoktandır çürümüştü. Çürümüş bir yapının üzerinde oturmaktan senelerdir rahatsızlık duymayanlar bugün bağırmayacak! Ne mi yapacak?

Trabzonspor'un çalışmasına ama'sız, fakat'sız, lakin'siz destek olacak. Diğer türlü yapacağınız her türlü 'algı operasyonu' günü kurtarmanın ötesine geçmez.

Geleceği kurtarmak istiyorsanız, buyurun er meydanına…