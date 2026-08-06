Yasalarımıza göre emekli olabilmek için belli sayıda prim gününü tamamlamak gerekiyor. Bunun için bir iş yerinde çalışmak, ya da kendi işini yapmak veyahut Bağ-Kur primi ödemek lazım. Ancak bir başka yöntem de eksik günleri toplu olarak satın alabilmek. Bu sayede beklemeden erken emekli de olunuyor. İşte detaylar... Çalışmadan emeklilik mümkün mü? Emeklilik için gerekli primleri çalışmadan da tamamlamak mümkün. Bunun en kolay yollarından birisi isteğe bağlı sigorta. Bunun dışında borçlanma yöntemiyle de primleri tamamlayabilirsiniz

Kadınlar koşullar sağlandığında 6 yıl erken emekli olabiliyor. (Fotoğraflar Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.) Borçlanma yöntemi nedir? Borçlanma yöntemi aslında eksik primlerinizi toplu olarak satın almak anlamına geliyor. Bunun için belli şartlar gerekiyor. Yoksa bir kişi tüm primlerini satın alarak emekli olamıyor. Hangi durumlarda borçlanma yapılabiliyor? Hem erkek hem de kadın sigortalılar için ayrı ayrı borçlanma imkânları var. Örneğin kadınlar sigortadan sonra eğer doğum yapmışlarsa 3 çocuğa kadar borçlanarak, yani prim günü satın alarak her çocuk için 720 günden 2 bin 160 gün (6 yıl) kazanabiliyor. Sadece doğum yapanlar değil evlat edinenler de aynı haktan yararlanıyor. Erkekler ise askerlikte geçen süreleri satın alarak eksik primlerini tamamlayabiliyor. Bu yöntem erken emekli edebilir mi? Eğer sigortalı bir kadın yaş şartını tamamlamış ya da EYT'li olup yaş şartı ortadan kalkmışsa eksik primlerini satın alarak 6 yıl erken emekli olabilir.

Ayrıca staj sonrası doğum varsa işe giriş tarihini 2 yıl geri çekmek de mümkün. Erkekler sigortadan önceki askerlik sürelerini borçlanarak işe giriş tarihlerini geri çeker ve erken emekli olabilir.