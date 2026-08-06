Ülkü Hilal Çiftçi’nin babasından suç duyurusu! Menajerlik şirketinden açıklama geldi: Hakan Çelebi’nin paylaşımı dikkat çekti

MENAJERLİK ŞİRKETİNDEN RESMİ AÇIKLAMA

Suç duyurusu haberlerinin basına yansıması üzerine oyuncunun bağlı bulunduğu OnTalent Menajerlik şirketi sosyal medya hesapları üzerinden resmi bir kamuoyu açıklaması paylaştı. Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncumuz Ülkü Hilal Çiftçi ve şirketimiz hakkında bugün basına yansıyan iddialar nedeniyle bu açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur.

Henüz 17 yaşında olan genç bir oyuncunun özel hayatına ilişkin birtakım iddiaların ve aile içindeki meselelerin kamuya açık mecralarda tartışılmasının doğru olmadığına inanıyor, Ülkü Hilal Çiftçi'nin mahremiyetinin, kişilik haklarının ve "çocuğun üstün yararının" her türlü tartışmanın üzerinde tutulması gerektiğini özellikle hatırlatmak istiyoruz.

Basın ve sosyal medya mecralarından da aynı hassasiyeti bekliyoruz. Ülkü Hilal Çiftçi'nin bugününü ve geleceğini etkileyebilecek iddiaların haberleştirilmemesini, yayımlanmış içeriklerin ise yayından kaldırılmasını önemle rica ediyoruz.

Şu kadarını belirtmek gerekir ki Ülkü Hilal Çiftçi'nin bugüne kadarki tüm oyunculuk faaliyetleri, yasal temsilcisinin bilgisi ve onayı dahilinde, yürürlükteki mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

Şirketimiz hakkında ileri sürülen gerçeğe aykırı iddialarla ilgili hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla önceliğimiz, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Ülkü Hilal Çiftçi'nin haklarını ve mesleki geleceğini korumak olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."