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Ülkü Hilal Çiftçi’nin babasından suç duyurusu! Menajerlik şirketinden açıklama geldi: Hakan Çelebi’nin paylaşımı dikkat çekti

Yeraltı dizisinde Melek karakterini canlandıran 17 yaşındaki oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi'nin babası Ünal Çiftçi, kızının veli rızası olmadan çalıştırıldığı ve rol arkadaşı Hakan Çelebi ile ilişki yaşadığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. İddiaların ardından menajerlik şirketi OnTalent kamuoyuna resmi bir açıklama yaptı. Hakan Çelebi'nin eski paylaşımı ise dikkat çekti.

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Genç Oyuncunun Babasından Suç Duyurusu

Yeraltı dizisinde Melek karakteriyle izleyici karşısına çıkan 17 yaşındaki oyuncu Ülkü Hilal Çiftçi'nin babası Ünal Çiftçi, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak suç duyurusunda bulundu. Uzun yıllardır dizi ve film sektöründe catering ile cast alanlarında çalıştığını belirten baba Ünal Çiftçi, henüz reşit olmayan kızının kendi onayı alınmadan projelerde yer aldığını ve dizide birlikte rol aldığı Hakan Çelebi ile duygusal ilişki yaşadığını öne sürdü.

Ünal Çiftçi’den Onay Alınmadan Çalışma İddiası

Boşanma sürecinde olduğu eşi Kader Çiftçi'nin bu duruma tepki göstermediğini iddia eden Ünal Çiftçi, kızının OnTalent Menajerlik bünyesinde oyunculuk yaptığını belirterek yasal veli olarak kendisinin rızası alınmadan çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Baba Çiftçi, Hakan Çelebi ve Menajerlik Şirketinden Şikayetçi

Suç duyurusu kapsamında menajerlik şirketinin sahibi Gözde Yılmaz ile oyuncu Hakan Çelebi hakkında şikayetçi olan baba, reşit olmayan kızının korunmasına yönelik gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını talep etti.

Ünal Çiftçi: Kızımın İlişkisine Tepkisiz Kalmadım

BABA ÜNAL ÇİFTÇİ'NİN İFADESİ

Birsen Altuntaş'ta yer alan habere göre Ünal Çiftçi ifadesinde şunları söyledi:

"Benim 17 yaşında Ülkü Hilal Çiftçi adında bir kızım vardır. Kızım OnTalent Menajerlik şirketi bünyesinde oyunculuk yapmaktadır. Ancak oyunculuk yaptığı sette kendisinden 10 yaş büyük bir erkek şahısla sevgili olduklarını kızımın WhatsApp mesajlaşmalarında gördüm ve bu durumdan rahatsız oldum.

Eşim Kader Çiftçi'yle evliliğimiz devam etmektedir ancak kendisi bu duruma karşı tepki göstermemektedir. Menajerlik şirketinin sahibi Gözde Yılmaz adındaki şahıstır. Kızımın oyunculuk faaliyetinde bizden onay alınması lazımken şirket tarafından asla rızamı almamıştır. Bu durum nedeniyle OnTalent Menajerlik şirketi sahibi Gözde Yılmaz ve kızımla reşit olmadığı halde sevgili boyutunda iletişim halinde olan set arkadaşı Hakan Çelebi hakkında şikayetçiyim."

Menajerlik Şirketinden Ülkü Hilal Çiftçi Açıklaması

MENAJERLİK ŞİRKETİNDEN RESMİ AÇIKLAMA

Suç duyurusu haberlerinin basına yansıması üzerine oyuncunun bağlı bulunduğu OnTalent Menajerlik şirketi sosyal medya hesapları üzerinden resmi bir kamuoyu açıklaması paylaştı. Şirket tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Oyuncumuz Ülkü Hilal Çiftçi ve şirketimiz hakkında bugün basına yansıyan iddialar nedeniyle bu açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur.

Henüz 17 yaşında olan genç bir oyuncunun özel hayatına ilişkin birtakım iddiaların ve aile içindeki meselelerin kamuya açık mecralarda tartışılmasının doğru olmadığına inanıyor, Ülkü Hilal Çiftçi'nin mahremiyetinin, kişilik haklarının ve "çocuğun üstün yararının" her türlü tartışmanın üzerinde tutulması gerektiğini özellikle hatırlatmak istiyoruz.

Basın ve sosyal medya mecralarından da aynı hassasiyeti bekliyoruz. Ülkü Hilal Çiftçi'nin bugününü ve geleceğini etkileyebilecek iddiaların haberleştirilmemesini, yayımlanmış içeriklerin ise yayından kaldırılmasını önemle rica ediyoruz.

Şu kadarını belirtmek gerekir ki Ülkü Hilal Çiftçi'nin bugüne kadarki tüm oyunculuk faaliyetleri, yasal temsilcisinin bilgisi ve onayı dahilinde, yürürlükteki mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmiştir.

Şirketimiz hakkında ileri sürülen gerçeğe aykırı iddialarla ilgili hukuki haklarımız saklı kalmak kaydıyla önceliğimiz, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Ülkü Hilal Çiftçi'nin haklarını ve mesleki geleceğini korumak olacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Ünal Çiftçi’nin İddiaları ve Şikayet Konusu
Konu
Detay
Şikayetçi
Ünal Çiftçi (Baba)
Hakkında Şikayet Edilenler
Hakan Çelebi (Oyuncu), Gözde Yılmaz (Menajerlik Şirketi Sahibi)
İddia Konusu
Veli onayı olmadan çalıştırma, reşit olmayan çocukla ilişki
Bağlı Şirket
OnTalent Menajerlik
Başvurulan Makam
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı
Sosyal Medyada Çelebi ve Çiftçi’nin Eski Paylaşımları Gündemde

SOSYAL MEDYADA GEÇMİŞ PAYLAŞIMLAR GÜNDEME GELDİ

Suç duyurusunun magazin basınına yansımasının ardından sosyal medya kullanıcıları, Hakan Çelebi ile Ülkü Hilal Çiftçi'nin geçmiş dönemdeki paylaşımlarını incelemeye başladı. Bu paylaşımlar arasında en çok konuşulan içerik, Hakan Çelebi'nin Ülkü Hilal Çiftçi'nin doğum gününde yayınladığı Instagram hikayesi oldu.

Hakan Çelebi’nin Doğum Günü Mesajı Dikkat Çekti

Söz konusu paylaşımda Hakan Çelebi'nin, doğum günü kutlaması sırasında çekilen bir fotoğrafı paylaşarak "Yeni yaşın güzelliklerle gelsin kardeşim. İyi ki doğdun." ifadelerini kullandığı görüldü.

Hakan Çelebi’nin ’Kardeşim’ İfadesi Sosyal Medyada Tartışılıyor

Paylaşımda Ülkü Hilal Çiftçi'yi etiketleyen oyuncunun mesajında "kardeşim" kelimesini tercih etmesi dikkat çekti. Paylaşıldığı dönemde herhangi bir tartışmaya konu olmayan bu görsel, adliyeye taşınan iddiaların ardından sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

Ülkü Hilal Çiftçi Olayında Merak Edilen Tüm Detaylar
ÜLKÜ HİLAL ÇİFTÇİ OLAYI HAKKINDA MERAK EDİLENLER
Olayla ilgili öne çıkan iddialar ve tarafların açıklamaları.
Ülkü Hilal Çiftçi'nin babası neden suç duyurusunda bulundu?
Baba Ünal Çiftçi, 17 yaşındaki kızının kendisinden onay alınmadan projelerde çalıştırıldığını ve sette 10 yaş büyük rol arkadaşı Hakan Çelebi ile ilişki yaşadığını ileri sürerek savcılığa başvurdu.
Menajerlik şirketi iddialara ne yanıt verdi?
OnTalent Menajerlik, tüm oyunculuk faaliyetlerinin yasal temsilcisinin bilgisi ve onayı dahilinde mevzuata uygun yürütüldüğünü belirterek gerçeğe aykırı iddialara karşı hukuki haklarını saklı tuttuklarını açıkladı.
Hakan Çelebi hakkındaki iddia nedir?
Ünal Çiftçi, Hakan Çelebi'nin reşit olmayan kızı Ülkü Hilal Çiftçi ile sevgili boyutunda iletişimde olduğunu iddia ederek kendisinden şikayetçi oldu.
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