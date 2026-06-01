CANLI YAYIN
Anasayfa Yazarlar Çeşme’yi çöp götürüyor
Ufuk Özcan
UFUK ÖZCAN
Tüm Yazıları

Çeşme’yi çöp götürüyor

Eklenme Tarihi 01 Haziran 2026
CHP'li belediyeler hizmette sınıfta kaldı. Çeşme'yi çöp dağları sardı. Bayram tatili için turistik ilçeye gidenler sinek ve kötü koku yüzünden kabus yaşadı.


9 günlük Kurban Bayramı tatiliyle birlikte Türkiye'nin en çok konuştuğu tatil merkezlerinden biri yine İzmir'in Çeşme ilçesi ve Alaçatı Mahallesi oldu. Sosyal medyada paylaşılan renkli kareler, dolup taşan plajlar ve eğlence mekanları bölgenin cazibesini bir kez daha gözler önüne serdi.
Ancak madalyonun bir de pek gösterilmeyen yüzü var: Sokaklarda biriken çöp yığınları, çalışmayan sokak lambaları... Tatilcilerin karşılaştığı temel belediyecilik sorunları, Çeşme'nin marka değerine zarar veriyor. Çeşme'nin temizlikten altyapıya, aydınlatmadan güvenliğe kadar birçok konuda daha planlı ve daha etkin bir yönetim anlayışına ihtiyacı olduğu açık. Çeşme hala Türkiye'nin en özel tatil destinasyonlarından biri.

Fakat bu ayrıcalıklı konumunu koruyabilmesi için daha kaliteli bir belediyeciliğe ihtiyaç duyduğu da ortada.
Benden söylemesi.
TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Yasal Uyarı:

Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.

YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Bodrum’da ünlüler geçidi 25 Mayıs 2026 Bahar Şahin dostlarını korkuttu 18 Mayıs 2026 Yaz eğlencesi cep yakıyor 11 Mayıs 2026 Bölüm başı 400 bin lira! 04 Mayıs 2026
Sosyetenin bayram rotası belli oldu: Bodrum’dan Phuket’e ünlü simaların tatil tercihleri
Sosyetenin tatil rotası!
Böbrek taşından kesisiz kurtulma imkanı: RIRS yöntemi nedir ve kimlere uygulanır?
Böbreğe sataşma
30 yaşından sonra risk katlanıyor! İşte bel fıtığını tetikleyen 4 tehlike
Hareketsizlik fıtık ediyor!
Kabe’de veda tavafı yapıldı: Türk hacı kafileleri bugün yurda dönüyor
Veda vakti