Ufuk Özcan

CHP'li belediyeler hizmette sınıfta kaldı. Çeşme'yi çöp dağları sardı. Bayram tatili için turistik ilçeye gidenler sinek ve kötü koku yüzünden kabus yaşadı.9 günlük Kurban Bayramı tatiliyle birlikte Türkiye'nin en çok konuştuğu tatil merkezlerinden biri yine İzmir'in Çeşme ilçesi ve Alaçatı Mahallesi oldu. Sosyal medyada paylaşılan renkli kareler, dolup taşan plajlar ve eğlence mekanları bölgenin cazibesini bir kez daha gözler önüne serdi.Ancak madalyonun bir de pek gösterilmeyen yüzü var: Sokaklarda biriken çöp yığınları, çalışmayan sokak lambaları... Tatilcilerin karşılaştığı temel belediyecilik sorunları, Çeşme'nin marka değerine zarar veriyor. Çeşme'nin temizlikten altyapıya, aydınlatmadan güvenliğe kadar birçok konuda daha planlı ve daha etkin bir yönetim anlayışına ihtiyacı olduğu açık. Çeşme hala Türkiye'nin en özel tatil destinasyonlarından biri.Fakat bu ayrıcalıklı konumunu koruyabilmesi için daha kaliteli bir belediyeciliğe ihtiyaç duyduğu da ortada.Benden söylemesi.