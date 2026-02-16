Türkiye'nin gururu Alperen: Artık her yıl burada olmalıyım

NBA'de Houston Rockets formasıyla tarih yazan milli basketbolcumuz Alperen Şengün, üst üste ikinci kez seçildiği All-Star organizasyonunda samimi açıklamalarda bulundu. Türkiye'yi temsil etmekten büyük gurur duyduğunu belirten Şengün, kendisini izlemek için sabaha karşı uyanan basketbolseverlere teşekkür ederek, "Artık her yıl burada olmalıyım, hedefim bu istikrarı sürdürmek" mesajını verdi. Bu arada Şengün'ün takım arkadaşı Kevin Durant, milli basketbolcuyla ilgili, "Alperen hala oyununu tam anlamıyla oturtma sürecinde. Bence iki kez All-Star biri için sahip olunabilecek güzel bir "problem" bu. 23 yaşında maç başına 20-10-6 yapıyor ama yine de daha iyi olmak istiyor. Benim görevim de Alperen için bir kaynak olmak; sahada ona alan açmak, perde yapmak ve oyununu rahatça oynamasına imkan tanımak" şeklinde konuştu.

3. KEZ KAZANDI

NBA'de All-Star Haftasonu'nda 3'lük yarışmasında yıllar boyunca unutulmayacak bir zafer yaşandı. 27 Nisan 2025'te sol aşil tendonunun yırtılması nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Damian Lillard, sakatlığına rağmen yarışmaya katıldı ve kariyerindeki 3. zaferini elde etti.