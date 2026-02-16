Kartal 4. kez son dakika golüyle kazanmayı başardı

Kartal hayata döndü... Beşiktaş Başakşehir'i Fatih Terim Stadı'nda 90+7'de attığı golle 3-2 yendi .4'te Fayzullayev'in yaptığı vuruşta top üst direğe çarparak auta çıktı. 19'da Shomurodov'un sert vuruşunda Ersin topu çıkardı. 36'da Selke yaptığı aşırtma vuruşla Başakşehir'i 1-0 öne geçirdi. 43'te Opoku'dan topu kapan Oh kaleci Muhammed'le karşı karşıya kaldığı pozisyonda eşitliği sağlayan golü kaydetti: 1-1.

SON SÖZÜ MUSTAFA SÖYLEDİ

49'DA Djalo'nun kafa vuruşunda top dışarı çıktı. 51'de Shomurodov'un vuruşunda top direkten döndü. 55'te Selke'nin kafa vuruşunda Ersin topu ayağıyla çıkardı. 58'de Oh'un pasında Orkun Kökçü topu ağlara yollayarak Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi. 67'de Shomurodov'un kafa vuruşunda Ersin topu çıkardı. 88'de Bertuğ'nun kafa vuruşuyla skor 2-2 oldu. 90+6'da Rashica'nın ortasında Mustafa Hekimoğlu topa dokunarak Beşiktaş'ın zaferini ilan etti: 2-3.

EL BİLAL TOURE ŞOKU!

El Bilal Toure 28'de girdiği bir pozisyon sonrasında sakatlandı. Teadavisinden sonra oyuna devam eden Toure kendini bir kez daha yere bıraktı ve oyundan çıktı. Sol arka adalesindesinden sakatlanan Malili oyuncunun durumu bugün netleşecek

CAMİAMIZI MUTLU ETTİK

Son dakikada gelen golle Başakşehir karşısında sahadan galibiyetle ayrılan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, maçın ardından yaptığı açıklamada hem mücadeleyi hem de takımın yeni yapılanma sürecini değerlendirdi. Karşılaşmanın kolay geçmediğini belirten Yalçın, son bölümde gelen golün önemine dikkat çekti. Deneyimli teknik adam, "Çok yaşanan bir şey değildi ama ekstraydı bugün. 2-2'den sonra 2-3 tane pozisyon oldu. Son dakikada golü bulup kazanmak mutluluk verici" ifadelerini kullandı. Yalçın bu galibiyetin camia açısından moral kaynağı olduğunu belirtti.

OH'DAN TARİHİ BAŞLANGIÇ

Beşıktaş'ın yeni transferi Oh, Başakşehir önünde 1 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Güney Koreli forvet Siyah-Beyazlı formayla ilk iki maçında gol atan ikinci isim oldu. Beşiktaş'ta daha önce de Ailton 2005-2006'da ilk iki maçında gol atmıştı. Oh maçtan sonra, "Beşiktaş benim kaderim. Burada ilk galibiyetim" dedi.

MURİLLO&ASLLANİ İLK 11'DE BAŞLADI

Beşiktaş'ta Amir Murillo ve Kristjan Asllani, Başakşehir maçında ilk kez 11'de maça başladı. Bu arada Devis Vasquez, Başakşehir müsabakasında ilk kez 21 kişilik kadroda yer aldı. 19 Kolombiyalı kaleci, teknik heyetin kararı doğrultusunda maça kulübede başladı.

MONTELLA DA MAÇI TAKİP ETTİ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Trendyol Süper Lig'de oynanan RAMS Başakşehir - Beşiktaş maçını tribünden takip izledi. A Milli Takım'da yardımcı antrenörlerinden Hakan Balta da tribünde Vincenzo Montella'ya eşlik etti.