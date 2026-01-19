Ufuk Özcan

Bazı haberler vardır, insanın içini ısıtır… İşte Mesut Özil ve eşi Amine Gülşe'den gelen bu güzel haber de onlardan biri. Özil ve Gülşe, üçüncü kez annebaba olmaya hazırlanıyor. İlk kızları Eda, 30 Mart 2020'de dünyaya gelmişti. Ardından Eylül 2022'de Ela bebek aileye katılmış, Özil ailesinin mutluluğu bir kat daha artmıştı. Şimdi ise üçüncü bebek heyecanı var… Ancak çift, bebeklerinin cinsiyetini şimdilik kimseyle paylaşmamayı tercih etmiyor.

ÖRNEK AİLE TABLOSU

Bu da onların bu süreci gözlerden uzak, tamamen ailelerine odaklanarak yaşamak istediklerinin bir göstergesi. Futbolculuğuyla milyonları sevindiren Mesut Özil'in, saha dışındaki en büyük başarısının ailesi olduğunu görmek insanı ayrıca mutlu ediyor. Amine Gülşe'nin annelikteki zarafeti ve duruşu da bu güzel tablonun en önemli parçalarından biri. Biz de buradan, bu güzel aileye bir kez daha seslenelim: Mesut Özil ve Amine Gülşe'ye sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diliyorum. Allah evlatlarını analı babalı büyütsün.

MESUT ÖZİL VE AMİNE GÜLŞE ÇİFTİNİN AİLESİ BÜYÜYOR

2 kız çocuğu olan çifti şimdi de üçüncü bebek heyecanı sardı...

BERKAY SAHNEYİ DEĞİL, KALPLERİ DOLDURDU

"Evdeyiz Dede" projesiyle Türkiye turnesine başlayan Berkay, önceki akşam İstanbul'daki ilk konserinde kapalı gişe sahne aldı. İlgi o kadar büyüktü ki, açılan ikinci gece de kısa sürede tükendi. Daha ilk durakta bu tabloyu görmek, başarının tesadüf olmadığını bir kez daha gösterdi. Sahneye adım attığı andan itibaren enerjisiyle izleyiciyi yakalayan Berkay, hem eğlendirdi hem duygulandırdı.

Popçu Berkay, yine unutulmaz bir konsere imza attı... Şarkılarını hayranlarıyla söyledi.