Galatasaray teknik direktörü Buruk Juventus maçı stratejisini belirledi

Süper Lig'de yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray'da tek hedef yarın oynanacak Juventus maçından galibiyetle ayrılmak. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, İtalyan deviyle oynanacak maçta farklı bir oyun anlayışıyla sonuç almayı hedefliyor. Buruk, cezası nedeniyle Juve'ye karşı forma giymeyecek Mario Lemina'nın yerine orta sahaya sürpriz bir ismi monte etmeyi düşünüyor.

YILDIZ İÇİN EKSTRA ÖNLEM

Orta sahayı dirençli ve daha sert bir hale getirmek isteyen Buruk'un Rolland Sallai'ye merkezde görev vermesi bekleniyor. Tecrübeli teknik adam, Torreira, Sallai ve Sara orta sahasıyla Juventus orta sahasına karşı fiziksel olarak üstünlük kurmak istiyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Juventus'un ve Milli Takımımız'ın yıldızı Kenan Yıldız için de önlem aldığı öğrenildi. Sol kanatta seri çalımlarıyla bir anda kaleye inebilen yıldız oyuncunun karşısında Wilfried Singo görevlendirilecek. Okan hoca, sağ bekte görev yapacak Singo'nun koşu kalitesi ve fiziksel gücüyle Kenan Yıldız'ı daha çok yıpratacağı görüşünde. Aslan, 90 dakika yapacağı şok preslerle de rakibi yoracak.

15 MİLYON EURO VERMEZLER

Galatasaray'dan Bayern Münih'e rekor bedelle transfer olan Sacha Boey, ara transfer döneminde sarı-kırmızılı ekibe geri dönmüştü. Bayern Münih'in efsane futbolcusu Lothar Matthaus, Boey hakkında şu sözleri dile getirdi: G.Saray'ın 15 milyon euroluk satın alma opsiyonu olduğu söyleniyor. Ancak, Boey için bu kadar para ödeyeceklerini sanmıyorum. Bayern'e geri dönmesi için bir engel koyardım. Bayern onu 10 milyon euroya bile satmalı.

ASLAN'A HOLLANDALI HAKEM

Devler Ligi son 16 playoff turundaki Galatasaray- Juventus maçının hakemi belli oldu. Mücadeleyi Hollandalı Danny Makkelie oldu. Makkelie, A Milli Takımımız ve kulüplerimizin 7 maçını yönetti. Bu maçlarda 2 galibiyet elde ettik.