Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor 'a açıklamalar yaptı. Doğan, " Sezon sonunda nerede olacağımızı kimse bilmiyor ama şunu söyleyebilirim ki bu yılın kazananı Trabzonspor'dur. Bu camianın Fatih Tekke'ye ve oyunculara sahip çıkması gerekiyor. Çünkü kendilerinden 10 kat daha yüksek maliyetli takımlara karşı başa baş mücadele ediyorlar" dedi.

3 TAKIM KARŞI ÇIKTI

Başkan Doğan, "Kulüpler Birliği'nin son toplantısında Anadolu kulüplerinin başkanları, yayın gelirindeki şampiyonluk payının kaldırılmasını talep etti. Ben de bu talebi oylamaya sundum. Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe dışında tüm kulüpler kabul etti. Bunun üzerine TFF'ye bir yazı gönderdik ve yazıda 'Biz onay veriyoruz ancak Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe karşı çıktı' ifadelerini de belirttik. Bu metni yazarken Kulüpler Birliği'ndeki kulüplerden de onay aldık. Bence bu olumlu bir karar. Anadolu kulüplerinin çok ciddi sıkıntıları var ve bu sorunlara bir şekilde destek olunması gerekiyor. Ligin daha rekabetçi hale gelmesi lazım"diye konuştu.