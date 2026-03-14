Galatasaray Süper Lig'in 26. haftasında bugün saat 20.00'de Başakşehir'i konuk edecek. Teknik Direktörü Okan Buruk'un da bu maçın 11'inde Liverpool karşılaşmasına göre 5 değişiklik yapması bekleniyor. Liverpool maçında sağ bekte görev yapan Singo'nun Abdülkerim'in cezası nedeniyle stoperde görev yapması bekleniyor. Sağ bekte ise forma Boey'un olacak. Sol bekte Jakobs'un yerine Eren'in oynaması beklenirken, orta sahada da Lemina yerine İlkay sahaya çıkacak.Sol kanatta Lang'ın yerine de Sallai süre alacak.

