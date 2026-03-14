Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u tek golle deviren Galatasaray için ligdeki Başakşehir maçı büyük önem taşıyor. Çünkü Cimbom, daha önce Avrupa'da kazandığı büyük zaferlerin ardından ligde sürekli puan kaybı yaşadı. Devler Ligi'nin grup aşamasında 1-0 mağlup ettiği Liverpool maçının ardından ligde Beşiktaş ile 1-1 berabere kalan Galatasaray, 5-2'lik Juventus zaferinin ardından da deplasmanda Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu.

ÖZEL PRİM VERECEK

Okan Buruk'un da Avrupa sonrası aynı senaryoyu bir daha yaşamamak için oyuncularıyla toplantı yaptığı ve "Başakşehir maçı şampiyonluk yolunda kritik bir öneme sahip. Kayıp istemiyorum. Kazanırsak aradaki puan farkı 7 olacak. Bizim için çok önemli bir maç"sözleriyle futbolcularını uyardığı öğrenildi. Yönetim de bu maç için özel prim belirledi.