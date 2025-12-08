SON DAKİKA
Ufuk Özcan

UFUK ÖZCAN

Lüks için seyahat!

Eklenme Tarihi 8 Aralık 2025

Son dönemde kulislerde ilginç bir söylenti dolaşıyor. İstanbul sosyetesinin bir bölümü, lüks markaların uçup giden fiyatları yüzünden alışveriş için rotayı Asya'ya çevirmiş. Evet, yanlış duymadınız. Normalde ilk uçakla Paris'e, Milano'ya, Londra'ya giden o ünlü isimler, şimdi sessiz sedasız Asya'ya yolculuk yapıyormuş. Sebep mi? Fiyatlar düşük, çeşit sonsuz, kalite ise şaşırtıcı derecede yüksek olunca bazı "yüksek sosyete" mensupları burada alışveriş turlarına çıkıyormuş.

GİZLİ ROTA!

Kısacası lüks markaların küresel fiyat artışı sosyetenin uçak rotasını bile değiştirmiş durumda... Japonya, Çin ve Singapur sosyetenin yeni "gizli alışveriş destinasyonu" olmuş. Ünlülerin alışveriş için en sık gittiği Uzak Doğu'daki şehirler ise Tokyo ve Guangzhou... Özellikle Çin'in Guangzhou şehri, giyim ve elektrikli ev aletleri gibi çeşitli ürünleriyle dikkat çekiyormuş.

ÇEŞME AKIYOR
Gökçe Bahadır ile Emir Ersoy, son yıllarda İstanbul–Çeşme hattında iki ayrı hayat kurdu. İşler için yılın büyük bölümünü İstanbul'da geçirseler de, nefes aldıkları yer hep aynı: Çeşme ve özellikle Alaçatı... Duyduğuma göre çift, burada sadece bir yaşam alanı değil, küçük ama akıllı bir yatırım ağı da oluşturmuş. Birkaç yıl önce aldıkları yazlık mülklerle başlayan süreç, şimdi daha profesyonel bir çizgiye evrilmiş. Eski Alaçatı evlerini, taş dokusunu ve ruhunu koruyarak yenileyip kiraya verdikleri konuşuluyor. Yani modern dokunuşla restore edilen "eski tarz" evler, hem estetik hem de gelir getiren birer projeye dönüşmüş.

