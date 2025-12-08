Sosyetiklerin Asya çıkarması!

Son dönemde kulislerde ilginç bir söylenti dolaşıyor. İstanbul sosyetesinin bir bölümü, lüks markaların uçup giden fiyatları yüzünden alışveriş için rotayı Asya'ya çevirmiş. Evet, yanlış duymadınız. Normalde ilk uçakla Paris'e, Milano'ya, Londra'ya giden o ünlü isimler, şimdi sessiz sedasız Asya'ya yolculuk yapıyormuş. Sebep mi? Fiyatlar düşük, çeşit sonsuz, kalite ise şaşırtıcı derecede yüksek olunca bazı "yüksek sosyete" mensupları burada alışveriş turlarına çıkıyormuş.

GİZLİ ROTA!

Kısacası lüks markaların küresel fiyat artışı sosyetenin uçak rotasını bile değiştirmiş durumda... Japonya, Çin ve Singapur sosyetenin yeni "gizli alışveriş destinasyonu" olmuş. Ünlülerin alışveriş için en sık gittiği Uzak Doğu'daki şehirler ise Tokyo ve Guangzhou... Özellikle Çin'in Guangzhou şehri, giyim ve elektrikli ev aletleri gibi çeşitli ürünleriyle dikkat çekiyormuş.