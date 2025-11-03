Ufuk Özcan

Çok ünlü bir futbolcu... Yıllardır sahada başarıdan başarıya koşuyor. Ama özel hayatında işler aynı tempoda gitmemiş. Duyduğuma göre sessiz sedasız boşanmış. Ne magazin fark etmiş, ne basın. Çünkü bu ayrılığı herkesten gizliyorlarmış. En çok da çocuklarından. Boşanma nedeni, söylentilere göre ihanet.

Ama asıl mesele o değil. Asıl mesele, çocukların üzülmemesi. Baba, onları korumak için sessiz kalmış. Anlaşma sağlanmış: İstanbul'da ev, Çeşme'de yazlık ve yüklü bir ödeme…

BABA NİYE GELMİYORSUN?

Toplamda 200 milyon liralık bir boşanma nafakası ödemiş milli futbolcumuz. Rakam büyük, ama kalp yarasıyla ölçülmez elbette. Futbolcumuz hâlâ her hafta bir-iki gün eski evine gidiyormuş. Çocuklar "Baba niye gelmiyorsun?" diye sorunca, "Kamptayım" diyormuş. Küçük bir yalan belki ama sevgiyle söylenmiş bir yalan.

Çünkü bazı gerçekler, doğru zamanda söylenmezse yıkım getirir. Sadece bir baba, bir anne ve korunmak istenen iki küçük kalp var. Bazen en büyük sessizlik, en derin sevgidir. Ben de bu yüzden isimleri yazmıyorum…

ÜNLÜLERİN YENİ GÖZDESİ

Daha önce Ata Demirer'in Karaburun'dan arazi aldığını yazmıştım. Şimdi duyuyorum ki Acun Ilıcalı, Somer Sivrioğlu ve İlkay Gündoğan da bu kervana katılmış. Görünen o ki Karaburun artık sadece Egelilerin değil ünlülerin de gözdesi. Eskiden İzmir'in en sessiz, en sade köşelerinden biriydi Karaburun. Denizi serin, rüzgârı tuzlu, yolları virajlı… Şimdi ise doğanın ortasında, deniz manzaralı her taş parçası "yatırım fırsatı" olarak görülüyor. Ünlüler alınca elbette dikkat artıyor; fiyatlar da aynı hızla yükseliyor.



DOĞUM GÜNÜMDE OTİZMLİ ÇOCUKLARA UMUT OLUN



10 Kasım. Türkiye'nin en hüzünlü günü. Saatler 09.05'i gösterdiğinde tüm ülke susar, hayat bir anlığına durur. Çünkü o an, Mustafa Kemal Atatürk'ün sonsuzluğa uğurlandığı andır. Bugün aynı zamanda oyuncu Uğur Güneş'in de doğum günü. Ama o, bu özel günü coşkuyla kutlamak yerine, anlamını bilen bir saygıyla geçiriyor.



ÖRNEK HAREKET



Çünkü o da biliyor ki 10 Kasım, eğlencenin değil, anmanın günüdür. Uğur Güneş'in bu yıl hayranlarına yaptığı çağrı ise alkışı hak ediyor. Doğum günü hediyesi yerine otizmli çocuklara yardım edilmesini istemiş. Sessiz ama etkili bir iyilik bu. Uğur Güneş'in 10 Kasım'a gösterdiği bu zarif duyarlılık da bunun en güzel örneği.



