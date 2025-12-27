Haberler

Kuryeden skandal görüntü! Sipariş getirdiği binaya tuvaletini yaptı

Ankara’nın Sincan ilçesinde bir kurye, sipariş getirdiği binanın merdivenlerine tuvaletini yaptı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Apartman sakinleri olayın iki hafta içinde ikinci kez yaşandığını belirterek şikayetçi oldu.

Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 17:21

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir kurye sipariş getirdiği binanın merdivenlerine tuvaletini yaptı. O anlar binanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Merdivenler (İHA) MERDİVENLERE TUVALETİNİ YAPTI Olay, Sincan ilçesi Yenikent semtinde bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kurye bir binaya sipariş getirdi. Siparişi getiren kurye binadan inerken merdivenlere tuvaletini yaptı. Bina sakinleri duruma tepki gösterirken, kuryenin merdivene tuvaletini yaptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.