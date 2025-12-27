Cansız bedeni çöp poşetinden çıkmıştı! Sümeyye’nin son görüntüleri

Giriş Tarihi: 27 Aralık 2025 16:13

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, bir binanın 8'inci katındaki boş dairede çöp poşetinde cesedi bulunan Sümeyye Durgun'un (18), olaydan kısa süre önce eşinin doğum gününü kutladığı görüntüler ortaya çıktı.

Sümeyye Durgun ve eşi (DHA)

ÇÖP POŞETİNDE KADIN CESEDİ BULDU

Olay, 25 Aralık'ta akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Fabrika Mahallesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Boş bir dairede mülk sahibinin yaptığı kontrolde, çöp poşetinde kadın cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı araştırmada, kadının bir gün önce eşi tarafından kayıp ihbarında bulunulan Sümeyye Durgun olduğu belirlendi. Durgun'un cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.