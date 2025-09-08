Ufuk Özcan

MERT RAMAZAN DEMİR 15 MİLYONA EV ALDI

Son dönemde iki ünlü ismin attığı adımlar da bu çağrıya kulak verdiklerini gösteriyor. Oyuncu Mert Ramazan Demir, Assos'un dinginliğinde ufak, bahçeli bir ev edinmiş. Duyduğuma göre aldığı evin fiyata 15 milyon TL civarındaymış. Yatırımlık bir karar gibi görünse de, Assos'u bilen bilir, orada alınan her ev aslında bir kaçış biletidir. Gürültüden, trafikten, hızdan, tüketmekten kaçış…







ATA DEMİRER 18 MİLYONA TARLA ALDI

Belki bugün yatırım, ama yarın neden bir nefes molası olmasın? Öte yanda, Ege tutkusunu yıllardır sahnede, beyaz perdede ve sosyal medyada açıkça yaşayan Ata Demirer, İzmir'in Sarpıncık köyünden 10 dönümlük bir tarla almış.bunun için 18 milyon gibi rakam ödemiş Ata Demirer kim bilir, belki biz de bir gün o hayale uyanırız.



Şimdilik bir köşe yazısından fazlası değil belki, ama Ege'nin çağrısı hepimizin içinde bir yerlerde yankılanıyor.



OYUNCU ŞARKICI ŞİMDİ DE MEKANCI

Ege, sadece doğasıyla değil, yarattığı yaşam kültürüyle de insanı içine çeken bir yer. Son yıllarda bu ruhu keşfeden sadece tatilciler değil, sanat dünyasının tanıdık yüzleri de kendini Ege'ye bırakıyor.







Oyuncu ve şarkıcı kimliğiyle tanıdığımız Gökhan Keser de onlardan biri. Duyduğuma göre Fethiye'nin kalbinde, denize nazır bir noktada bir mekân açmış. Ama bu sıradan bir restoran değil; içinde müzik var, genç yetenekler var, bir de Keser'in şehirden uzak ama sanattan kopmayan vizyonu bulunuyor.



Gökhan Keser, Ege'de yeni bir mekan açtı.



KENDİSİNİ DE SEVENLERİNİ DE ÜZÜYOR!

Geçtiğimiz gün Serdar Ortaç, bir konserinde şarkı sözlerini unuttu. Sahneye çıkan bir sanatçının başına gelebilecek belki en zorlu durumlardan biri.

Serdar Ortaç, 90'lardan bu yana Türk pop müziğinin kilometre taşlarından biri. Dillerden düşmeyen şarkılar, hafızalara kazınan melodiler ve sayısız hatıra.







Kimse sonsuza kadar sahnede kalamaz. Ama bıraktığı izler kalır.

Şarkılar kalır. Ve bazen en güçlü alkış, bir süreliğine dinlenmeyi seçebilmektir.