Kendisini polis olarak tanıttı: 100 altın ve 18 bilezikle kaçarken yakalandı
Ankara’da bir kadını “Adınız terör soruşturmasında geçiyor” diyerek kandırıp 6 milyon TL değerindeki ziynet eşyasını alan V.E.M., kiraladığı ticari taksiyle Şanlıurfa’ya kaçarken Aksaray’da yakalandı. Üzerinden çıkan 100 altın ve 18 bilezik sahibine teslim edilirken, şüpheli tutuklandı.
"ADINIZ TERÖR SORUŞTURMASINDA GEÇİYOR"
Ankara Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis olarak tanıtıp A.G.'yi dolandıran şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Telefonla aradığı mağdura "Adınız terör soruşturmasında geçiyor, altınlarınızı operasyonda kullanacağız" diyerek inandıran şüpheli, kadının 6 milyon TL değerindeki ziynet eşyasını teslim aldı. Şikayet üzerine yapılan araştırmada polis, isminin V.E.M. olduğunu belirlediği şüphelinin, Ankara'da kullandığı ticari taksinin kamera kayıtlarını inceleyerek A.G. ile buluştuğu anları da tespit etti.
ÜZERİNDEN 100 ALTIN VE 18 BİLEZİK ÇIKTI
Yapılan araştırmada şüphelinin, ziynet eşyalarını aldıktan Şanlıurfa'ya kaçmak üzere yola çıktığını belirlendi. Güzergah üzerinde önlem alan ekipler, Aksaray'da düzenlediği operasyonla şüpheliyi yakalandı. Şüphelinin üzerinden çıkan 100 altın ve 18 bilezik sahibine teslim edildi.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Gözaltına alınan zanlı V.E.M., adliyedeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.