Kendisini polis olarak tanıttı: 100 altın ve 18 bilezikle kaçarken yakalandı

Ankara'da kendisini polis olarak tanıttığı kadının 6 milyon TL dolayındaki ziynet eşyasını alan dolandırıcı V.E.M., kiraladığı ticari taksi ile kaçarken Aksaray'da yakalandı. 100 altın ve 18 bilezik sahibine teslim edilirken, şüpheli tutuklandı.

"ADINIZ TERÖR SORUŞTURMASINDA GEÇİYOR"

Ankara Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini polis olarak tanıtıp A.G.'yi dolandıran şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Telefonla aradığı mağdura "Adınız terör soruşturmasında geçiyor, altınlarınızı operasyonda kullanacağız" diyerek inandıran şüpheli, kadının 6 milyon TL değerindeki ziynet eşyasını teslim aldı. Şikayet üzerine yapılan araştırmada polis, isminin V.E.M. olduğunu belirlediği şüphelinin, Ankara'da kullandığı ticari taksinin kamera kayıtlarını inceleyerek A.G. ile buluştuğu anları da tespit etti.