BİP Öğretmenler Günü hediyelerini açıkladı: iPhone ve AirPods sahiplerini buldu
BİP’in Öğretmenler Günü’ne özel düzenlediği çekilişte, AirPods 4 ve iPhone 16 128 GB kazananları açıklandı. Milli Piyango onaylı kampanyanın sonuç listesinde, her iki kategori için asıl ve yedek talihliler kamuoyuyla paylaşıldı.
BİP, Öğretmenler Günü'ne özel düzenlediği hediye çekilişinin kazananlarını duyurdu. Milli Piyango İdaresi onaylı kampanya kapsamında yapılan çekiliş sonucunda, aktif gürültü engelleme özellikli AirPods 4 ve Apple iPhone 16 128 GB talihlileri belli oldu. Açıklanan listede hem asıl hem de yedek talihliler yer aldı.
APPLE iPHONE 16 128 GB KAZANANLAR
Asıl Talihliler
Gizem Moran – Çanakkale
Hasan Tanrıseven – Konya
Abdullah Aykaç – Kahramanmaraş
Yedek Talihliler
Ömer Er – Gaziantep
Merve Gültekin – Bahçelievler
Ersen Toprak – Sivas
AİRPODS 4 (AKTİF GÜRÜLTÜ ENGELLEME ÖZELLİKLİ) KAZANANLAR
Asıl Talihliler
Ayşin Erdoğan – Balıkesir
Ömer Faruk Duru – Şanlıurfa
Mücahit Ünlü – Sakarya
Kürşat Küçük – Konya
Hamit İpek – Bursa
Mustafa Bulut – Tokat
Enes Keklikçi – Amasya
Yedek Talihliler
Murat Apaydın
Can Turnalı – Konya
Nuriye Çakır – Balıkesir
Kadriye Yılmaz – Balıkesir
Hakan Nurlu – Tokat
Ahmet Can Terzi – Tekirdağ
Turgut Sevgi – Adıyaman