BİP Öğretmenler Günü hediyelerini açıkladı: iPhone ve AirPods sahiplerini buldu

BİP’in Öğretmenler Günü’ne özel düzenlediği çekilişte, AirPods 4 ve iPhone 16 128 GB kazananları açıklandı. Milli Piyango onaylı kampanyanın sonuç listesinde, her iki kategori için asıl ve yedek talihliler kamuoyuyla paylaşıldı.

BİP, Öğretmenler Günü'ne özel düzenlediği hediye çekilişinin kazananlarını duyurdu. Milli Piyango İdaresi onaylı kampanya kapsamında yapılan çekiliş sonucunda, aktif gürültü engelleme özellikli AirPods 4 ve Apple iPhone 16 128 GB talihlileri belli oldu. Açıklanan listede hem asıl hem de yedek talihliler yer aldı.

APPLE iPHONE 16 128 GB KAZANANLAR

Asıl Talihliler

Gizem Moran – Çanakkale

Hasan Tanrıseven – Konya

Abdullah Aykaç – Kahramanmaraş

Yedek Talihliler

Ömer Er – Gaziantep

Merve Gültekin – Bahçelievler

Ersen Toprak – Sivas

AİRPODS 4 (AKTİF GÜRÜLTÜ ENGELLEME ÖZELLİKLİ) KAZANANLAR

Asıl Talihliler

Ayşin Erdoğan – Balıkesir

Ömer Faruk Duru – Şanlıurfa

Mücahit Ünlü – Sakarya

Kürşat Küçük – Konya

Hamit İpek – Bursa

Mustafa Bulut – Tokat

Enes Keklikçi – Amasya

Yedek Talihliler

Murat Apaydın

Can Turnalı – Konya

Nuriye Çakır – Balıkesir

Kadriye Yılmaz – Balıkesir

Hakan Nurlu – Tokat

Ahmet Can Terzi – Tekirdağ

Turgut Sevgi – Adıyaman

NOT:

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan MPİ'nin 12.11.2025 tarih ve E-40453693-255.01.02-81080 sayılı iznine istinaden Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'ye ait BiP Öğretmenler Günü 3. Kampanyası'na 6.038 iştirakçi katılmıştır. 03.12.2025 tarihinde yapılan çekilişte ikramiye kazanan asıl ve yedek talihliler yukarıda belirtilmiştir. İkramiyeyi teslim alabilmek için kazanan asıl talihlilerin en geç 20.12.2025, yedek talihlilerin en geç 04.01.2026 tarihine kadar, 0212 356 74 25 No.lu faksa veya cekilis@hedefdirect.com e-mail adresine nüfus cüzdan fotokopilerini göndererek başvurmaları ve gerekli evrakları, Hedef Çekiliş ve Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti. Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. No: 16/1 İç Kapı No: 59 Şişli/İstanbul adresine kargo ile göndermeleri gerekmektedir. Gerekli evrak bilgisi ve detaylar için https://hedefcekilis.com.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz. İkramiye son teslim tarihi 15.02.2026'dır. ÖTV ve KDV haricindeki diğer tüm yasal yükümlülükler talihlilere aittir.