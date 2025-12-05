BİP Öğretmenler Günü hediyelerini açıkladı: iPhone ve AirPods sahiplerini buldu

NOT:

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nden alınan MPİ'nin 12.11.2025 tarih ve E-40453693-255.01.02-81080 sayılı iznine istinaden Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş.'ye ait BiP Öğretmenler Günü 3. Kampanyası'na 6.038 iştirakçi katılmıştır. 03.12.2025 tarihinde yapılan çekilişte ikramiye kazanan asıl ve yedek talihliler yukarıda belirtilmiştir. İkramiyeyi teslim alabilmek için kazanan asıl talihlilerin en geç 20.12.2025, yedek talihlilerin en geç 04.01.2026 tarihine kadar, 0212 356 74 25 No.lu faksa veya cekilis@hedefdirect.com e-mail adresine nüfus cüzdan fotokopilerini göndererek başvurmaları ve gerekli evrakları, Hedef Çekiliş ve Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti. Esentepe Mah. Kore Şehitleri Cad. No: 16/1 İç Kapı No: 59 Şişli/İstanbul adresine kargo ile göndermeleri gerekmektedir. Gerekli evrak bilgisi ve detaylar için https://hedefcekilis.com.tr/ adresini ziyaret edebilirsiniz. İkramiye son teslim tarihi 15.02.2026'dır. ÖTV ve KDV haricindeki diğer tüm yasal yükümlülükler talihlilere aittir.