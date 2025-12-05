Doğalgaz patladı
İstanbul Güngören'de dün akşam saatlerinde 6 katlı bir binanın bodrum katında patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Valilik, "İlk belirlemelere göre doğal gaz kaynaklı olduğu düşünülen patlamada iki kişi yaralanmıştır" açıklamasını yaptı.