Ufuk Özcan

Ailecek kar tatiline çıkacak olan Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, yaşanan acı hadise sonrasında tüm planlarını değiştirdi...

SUUDİ Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Joy Awards Ödül Töreni'ne damga vuran Burak Özçivit ile eşi Fahriye Evcen, tatil planlarını ertelemişler. Pick-up aracını karavana dönüştüren Özçivit çifti, okulların tatil olması ile oğullarını alıp kar tatiline çıkacakmış. Bütün hazırlıklarını bitiren Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, tüm Türkiye'yi yasa boğan haberi alınca üzüntüden kahrolmuşlar. 78 vatandaşımızın ölümüyle sonuçlanan otel yangını sonrası duyarlı davranarak planlarını iptal eden ikili, üzüntülerini de sosyal medyadan duyurmuşlardı.

AİLESİYLE BİRLİKTE URLA'YA YERLEŞTİ

Setlere ara veren oyuncu Ekin Türkmen, Urla'da organik tarım yapmaya başladı.



BİR dönem bir çok projede boy gösteren güzel oyuncu Ekin Türkmen, uzun süredir ortalarda gözükmüyordu.

Duyduğuma göre İzmir Urla'da ailesi için büyük bir villa yaptıran güzel oyuncu, evinin tadilatını komple bitirmiş.

Ailesi birlikte Urla'ya yerleşen güzel oyuncu İstanbul-İzmir arası mekik dokuyormuş.

Villasının büyük bahçesi olduğunu öğrendiğim Ekin Türkmen, burada minik bir tarım yapıp, kendi evlerinini ihtiyaçlarını karşılıyormuş.

500 KİŞİLİK İSTİHDAM SAĞLADI

2017 yılında kurduğu Mardini markası ile kozmetik işine giren Berdan Mardini, işlerini büyütmeye başlamış.

Birçok platformda ve internet sitesinde satılan kozmetik ürünleri için mağazalar açmak için kolları sıvayan Mardini, İstanbul'un önemli lokasyonlarında dükkan bakmaya başlamış.

Kozmetik alanında 100'e yakın ürünü bulunan ve bu işte büyük bir başarı elde eden Berdan Mardini'yi kutlamamak elde değil.

Çünkü Mardin'de kurduğu fabrikadan sonra mağazalar ile birlikte çalışan sayısını 500'ün üzerine çıkartmaya planlıyormuş. Ben böyle bir istihdam sağlayan Berdan Mardini'yi canı gönülden kutluyorum.

MODERN DOKUNUŞ ŞIK ATMOSFER

İSTANBUL'DA eşsiz bir lezzet deneyimi arayanlar için Organica, zarif atmosferi ve özenle hazırlanmış menüsüyle öne çıkıyor.

Organica'nın menüsünde, zengin kahvaltı seçeneklerinden yaratıcı ana yemeklere kadar herkese hitap eden lezzetler bulunuyor. Her tabak, şeflerin özgün dokunuşlarıyla şekillenen ve özenle seçilmiş malzemelerle sunuluyor.

Organica, hem keyifli sohbetler hem de özel anlar için ideal bir mekan.

ÇOCUKLARI İÇİN İSTANBUL'A TAŞINDI!

OYUNCU Ümit Erdim, 2 çocuğunun annesi Seda Çınar ile Eylül 2024'de boşanmıştı. Daha sonra işleri nedeniyle Ankara'ya yerleşen Ümit Erdim, çocuklarının hasretine dayanamadığı için İstanbul'a geri taşınmış. Her hafta Ankara- İstanbul arası gidip gelen Ümit Erdim, çocuklarını daha sık görmek için Ataşehir'de bir ev tutmuş. Ümit Erdim, bu hafta tüm taşınma işlemlerini bitirmiş.

KİLYOS'TA FARK YARATTI

KİLYOS'TA yer alan Mako, doğayla iç içe atmosferinde lezzet tutkunlarını ağırlıyor. Deniz manzarası eşliğinde sunulan özenli bir menüyle fark yaratan Mako, şehirden uzaklaşıp huzurlu bir gün geçirmek isteyenler için ideal bir kaçış noktası oldu. Mako'nun menüsünde deniz ürünlerinden dünya mutfağına kadar geniş bir yelpaze sunuluyor.