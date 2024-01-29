PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yazarlar Ufuk Özcan Dubai'de 'ev'leniyorlar
Ufuk Özcan

UFUK ÖZCAN

29 Ocak 2024, Pazartesi

Dubai'de 'ev'leniyorlar

Manken ve sunucu Çağla Şıkel ile Enis Arıkan, paraya para demedi. Kazandıkları ile Dubai'de ev almaya karar verdi...

YILLARDIR birçok ünlü ismin Türkiye harici yatırımlarını Miami ya da Londra'da ev alarak yaptığını gördük. Şimdilerde ise bu durum biraz daha doğuya kaydı diyebiliriz.
Birçok Türk gibi ünlü isimlerimiz de Dubai'de yatırım yapmak için sıraya girmiş. Duyduğuma göre Çağla Şıkel ile Enis Arıkan Dubai'de ev almak için birkaç emlakçının kapısını çalmış. 150'bin dolardan başlayan ev fiyatlarının aksine aldığın eve göre büyük kira getirisi oluyormuş. Şimdilerde Dubai ile ilgili yatırım bilgileri alan Çağla Şıkel ve Enis Arıkan, ekranlarda kazandıklarını yatırıma döndürme hesapları yapıyormuş.
Bence, ticaret her yerde ticarettir. Türkiye yada Dubai fart etmez…



TATİL SEZONUNU ERKEN AÇIYOR
KIVANÇ Tatlıtuğ ile aynı dizide oynayan ve geçtiğimiz gün dizinin final sahnesini çeken Serenay Sarıkaya, uzun süren çalışma temposu sonrası kısa bir mola yapacakmış.
Şimdilerde birçok proje için yapımcılar kapısını çalsa da güzel oyuncu, yeni döneme kadar bir projenin içinde yer almak istemiyormuş.
Önce Uzakdoğu tatile yapmak isteyen Serenay, daha sonra ABD'ye gidecekmiş.

NİSAN'DA BODRUM'DA HİZMETE GİRİYOR
YUNANİSTAN'IN Mikonos Adası'ndaki dünyaca ünlü plaj kulübü Scorpios, ikinci şubesini Bodrum'da açıyor.
Yaz tatillerinde magazinsel ünlü isimlerimizin ve sosyetiklerimizin en çok tatile gittiği Mikonos Adası'nda bulunan popüler mekan Scorpios, Nisan ayından itibaren Bodrum'da hizmet vermeye başlayacak. Bodrum Cennet Koyu'nda bulunan Caja by Maxx Royal içinde açılacak Scorpios, şimdiden merak konusu olmuş diyebilirim. Dünyanın en iyi plaj kulübü olarak gösterilen yemek, müzik ve eğlence hayatının en iyi mekanı olan Scorpios'a öyle ben geldim diye giremeyeceksiniz. En önemli seçenek Yunanistan daki Scorpios'un elit müşterisi olmak zorundasınız. Yani anlayacağınız dünya jet sosyetisini ağırlayacak bir mekan geliyor diyebilirim.

HAFTANIN 'EN'LERİ
BAZEN instagram hesabı olmayan mekanlara girmesi zor olsa da oldukça popülerler. Bunlar arasında Nispetiye Caddesi'ndeki Kütüphane yer almakta. Kütüphane Etiler Canlı müzik üzerine eğlencenin en popüler olduğu mekanlar arasında geliyor.
CABBAR Nişantaşı da popülaritesini hiç kaybetmeyen mekanların başında geliyor. Türkiye'de bir ilk olan Ocakbaşı-Club konseptini açan mekan olan Cabbar, Nişantaşı'nın simge mekanları arasında oldu diyebilirim.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
Parlayan aşk! 22 Ocak 2024, Pazartesi Fikir ayrılığı 08 Ocak 2024, Pazartesi Ata Demirer zeytinyağı mı geliyor? Teklif yağıyor! 25 Aralık 2023, Pazartesi Dostluğa 'mola' 18 Aralık 2023, Pazartesi
Aylıklara yapılan yüzde 49.25 zam sonrası bütün emeklilere yüzde 4 ek ödeme yapılacak! Kim kaç lira alacak? İşte ayrıntılı tablolar...
Emekliye % 4 ek ödeme
HAVA DURUMU | İstanbul’da kar alarmı! Akşam saatlerine dikkat! Meteoroloji saat saat uyardı | 28 Ocak 2024 hava durumu
İstanbul'da kar alarmı! Akşam saatlerine dikkat
SON DAKİKA! Sarıyer’de Santa Maria İtalyan kilisesinde Pazar ayini sırasında silahlı saldırı
Santa Maria İtalyan kilisesinde Pazar ayini sırasında silahlı saldırı
Teksas’ta dikenli tel krizi: ABD iç savaşa sürükleniyor! Küresel tetikçi Jeorge Soros’un Biden’a destek için milyonlar akıttığı ortaya çıktı
Soros'tan Biden'a Teksas desteği
Cumhur İttifakı’nın Eskişehir ilçe belediye başkan adayları belli oldu! Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Eskişehir adayları belli oldu
SON DAKİKA