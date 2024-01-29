Ufuk Özcan

Manken ve sunucu Çağla Şıkel ile Enis Arıkan, paraya para demedi. Kazandıkları ile Dubai'de ev almaya karar verdi...

YILLARDIR birçok ünlü ismin Türkiye harici yatırımlarını Miami ya da Londra'da ev alarak yaptığını gördük. Şimdilerde ise bu durum biraz daha doğuya kaydı diyebiliriz.

Birçok Türk gibi ünlü isimlerimiz de Dubai'de yatırım yapmak için sıraya girmiş. Duyduğuma göre Çağla Şıkel ile Enis Arıkan Dubai'de ev almak için birkaç emlakçının kapısını çalmış. 150'bin dolardan başlayan ev fiyatlarının aksine aldığın eve göre büyük kira getirisi oluyormuş. Şimdilerde Dubai ile ilgili yatırım bilgileri alan Çağla Şıkel ve Enis Arıkan, ekranlarda kazandıklarını yatırıma döndürme hesapları yapıyormuş.

Bence, ticaret her yerde ticarettir. Türkiye yada Dubai fart etmez…





TATİL SEZONUNU ERKEN AÇIYOR

KIVANÇ Tatlıtuğ ile aynı dizide oynayan ve geçtiğimiz gün dizinin final sahnesini çeken Serenay Sarıkaya, uzun süren çalışma temposu sonrası kısa bir mola yapacakmış.

Şimdilerde birçok proje için yapımcılar kapısını çalsa da güzel oyuncu, yeni döneme kadar bir projenin içinde yer almak istemiyormuş.

Önce Uzakdoğu tatile yapmak isteyen Serenay, daha sonra ABD'ye gidecekmiş.

NİSAN'DA BODRUM'DA HİZMETE GİRİYOR

YUNANİSTAN'IN Mikonos Adası'ndaki dünyaca ünlü plaj kulübü Scorpios, ikinci şubesini Bodrum'da açıyor.

Yaz tatillerinde magazinsel ünlü isimlerimizin ve sosyetiklerimizin en çok tatile gittiği Mikonos Adası'nda bulunan popüler mekan Scorpios, Nisan ayından itibaren Bodrum'da hizmet vermeye başlayacak. Bodrum Cennet Koyu'nda bulunan Caja by Maxx Royal içinde açılacak Scorpios, şimdiden merak konusu olmuş diyebilirim. Dünyanın en iyi plaj kulübü olarak gösterilen yemek, müzik ve eğlence hayatının en iyi mekanı olan Scorpios'a öyle ben geldim diye giremeyeceksiniz. En önemli seçenek Yunanistan daki Scorpios'un elit müşterisi olmak zorundasınız. Yani anlayacağınız dünya jet sosyetisini ağırlayacak bir mekan geliyor diyebilirim.

HAFTANIN 'EN'LERİ

BAZEN instagram hesabı olmayan mekanlara girmesi zor olsa da oldukça popülerler. Bunlar arasında Nispetiye Caddesi'ndeki Kütüphane yer almakta. Kütüphane Etiler Canlı müzik üzerine eğlencenin en popüler olduğu mekanlar arasında geliyor.

CABBAR Nişantaşı da popülaritesini hiç kaybetmeyen mekanların başında geliyor. Türkiye'de bir ilk olan Ocakbaşı-Club konseptini açan mekan olan Cabbar, Nişantaşı'nın simge mekanları arasında oldu diyebilirim.