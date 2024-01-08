Ufuk Özcan

Bir süredir birlikte olan Devrim Özkan ve Lucas Torreira aşkının Murat Boz yüzünden bittiği iddia edilmişti. Fakat Özkan ve Torreira, Boz yüzünden değil fikir ayrılığından dolayı ayrılmış.





OYUNCU Devrim Özkan ve Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'nın birlikteliği geçtiğimiz günlerde bitti. Özkan ve Torreira, birbirlerini sosyal medya hesaplarını takip etmeyi bırakırken, birlikte olan fotoğrafları da sildiler. Her defasında Mutluluk fotoğrafları paylaşan ve hatta geçen ay Zekeriyaköy'den ev bakan çiftin ayrılık nedeni merak konusu oldu. Bu ayrılığın sebebinin ise Murat Boz olduğu sosyal medyanın gündeminde...





TARTIŞMA YAŞADILAR!

Murat Boz'un, "O Ses Türkiye Yılbaşı" programında söylediği şarkıdan sonra Devrim Özkan ve Torreira birbirini takipten çıkmıştı ve birçok sosyal medya kullanıcısı Torreira'yı etiketleyerek Murat Boz'un söylediği, "Gül döktüm yollarına" şarkısı paylaşmıştı. Tabii Devrim Özkan, yarışmada Meryem Uzerli'yi seçmişti. Fakat ayrılığın nedeni Murat Boz değil! Lucas Torreira ve Devrim Özkan'ın bazı konularda fikir ayrılığı yaşamasıymış. Bu fikir ayrılığı kısa bir tartışmaya dönüşmüş ve ikili ayrılık kararı almış...

KIŞ TURİZMİ CEP YAKIYOR!

KIŞ aylarının gelmesiyle birlikte kayak merkezlerindeki rezervasyonlar şimdiden dolmaya başladı ama fiyatlar cep yakıyor. Turistlerin büyük ilgi gösterdiği dağ otellerinde Türk turistler ise tatil yapmak için aylar öncesinden rezervasyon yapıyor. Özellikle Ocak ve Şubat aylarının yoğun olduğu dağ otellerinde en düşük fiyat ise tek gecelik 20 bin TL olurken, en yüksek fiyat ise 150 bin TL'ye kadar çıkıyor.



YAZ FİYATLARINI GEÇTİ!

Başta Uludağ, Palandöken, Erciyes, Kartepe ve Kartalkaya olmak üzere tüm turizm merkezlerinde iki gece konaklamanın bedeli 55 bin 800 TL ile 63 bin 372 TL olurken, içinde sadece kahvaltı oluyor.

Tüm gün yediğiniz içtiğiniz ekstra olarak yazılıyor. Yani anlayacağınız yazın konuşulan lahmacun-ayran fiyatları derken kışında kayak severler günü birlik tatilleri konuşulacağa benziyor.





YENİ FENOMEN!

BİRÇOK yemek şefinin aksine bu işi şova dökenler zamanla kaybolurken yıllarını bu mesleğe veren bir isimden bahsedeceğim size... Konyalı Ferdi Usta... Yıllardır bu mesleğin tozunu yutmuş olan Ferdi Çelikbağ, çektiği yemek videolarının aksine lezzeti ile İstanbul'un en önemli restoranı olma yolunda ilerliyor. Çorba çeşitleri, Kuzu tandır, iç pilav ve kebaplarının tadına mutlaka bakın derim...