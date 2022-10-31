Tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatan ilk yerli otomobilimiz TOGG, ünlüleri heyecanlandırdı. Demet Akalın'dan Alişan'a, Tolgahan Sayışman'dan Ebru Şahin'e birçok ünlü otomobile sahip olmak için sıraya girdi.
CUMHURİYETİMİZ'İN 99. yılını kutladığımız şu günlerde bir hayali gerçekleştirmenin gururunu ülkece yaşıyoruz. Bundan 61 yıl önce bir hayal vardı.
Bir Türk yapımı otomobil hayali. 61 yıl sonra bu hayal, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. Türkiye'nin yerli otomobil markası TOGG tanıtıldı. Milyonlar gibi ünlüler de bu devrimi yaratan otomobilimize hayran kaldı ve TOGG sahibi olabilmek için sıraya girdi. Sizler için ünlülere TOGG ile ilgili düşüncelerini sorup kimlerin bu hayale kavuşmak için sıraya girdiğini öğrendim...
ÜNLÜ GÖRÜŞLERİ
TOLGAHAN SAYIŞMAN: Türkiye'nin son yıllarda yapmış olduğu sanayi atağının en önemli güç göstergesi olan TOGG 'un ülkemiz için hayırlı ve uğurlu gelmesini temenni ederim. Büyük bir hayaldi, gerçekleşmiş oldu.
SARUHAN HÜNEL: Bugüne kadar yapılmayanları yapan ve ülkenin geciktirilmiş hayallerini yeniden inşa eden liderimiz var. Umarım Türkiye Cumhuriyeti'nin tüm hayalleri hızlı bir şekilde gerçekleşsin.
ALİŞAN: O kadar gurur duydum ki, bir hayal gerçekleşti. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bu projeyi hayata geçiren herkese teşekkür ediyoruz.
DEMET AKALIN: Bu proje ilk çıktığında Cumhurbaşkanımız'ın yanındaydık. O zaman da çok heyecanlandığımızı söyledik. Hatta ben hemen sıraya gireceğimi söylemiştim. Çıkar çıkmaz biz kırmızısını alacağız inşallah.
SIRADAKİ ÜNLÜLER
Mehmet Bozdağ - Siyah Oltu
Demet Akalın - Kırmızı Anadolu
Alişan - Beyaz Pamukkale
Yavuz Bingöl - Siyah Oltu
Saruhan Hünel - Bej Kapadokya
Tolgahan Sayışman - Siyah Oltu
Muazzez Ersoy - Beyaz Pamukkale
Polat Yağcı - Gri Kula
Ebru Şahin - Gri Kula
DEV TEKLİF!
SERENAY Sarıkaya, 2021 ile 2022 arasında üç farklı reklam anlaşması yapmış ve 12 milyon TL üzerinde bir rakamı cebe indirmişti.
Şimdilerde yeni dizisi ile gündemde olan Sarıkaya'ya bir mücevher firmasında reklam teklifi gelmiş.
Tabii ilk teklife olumsuz dönüş yapan Serenay Sarıkaya'ya daha sonra 7 milyon TL'lik bir anlaşma daha sunulmuş.
2023 yılı için sunulan anlaşmada "Bizim dışımızda hiçbir markanın reklamını yapılamaz" şartı varmış.
Rakam büyük olsa da Serenay Sarıkaya, şimdilik teklife bu madde yüzünden olumlu dönüş yapmamış...
Gurur sırası!
Tüm Türkiye'ye büyük bir gurur yaşatan ilk yerli otomobilimiz TOGG, ünlüleri heyecanlandırdı. Demet Akalın'dan Alişan'a, Tolgahan Sayışman'dan Ebru Şahin'e birçok ünlü otomobile sahip olmak için sıraya girdi.
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