Lüks kuyruğu

Son dönemde adeta lüksün başkenti olan İstanbul'da markalar kapışılıyor. Dünyaca ünlü saat firması Rolex'in sınırlı sayıda üretilen binlerce TL'lik saatlerinde de yoğun talepten dolayı bekleme süresi üç yıla çıkmış durumda!







TÜRKİYE, son yıllarda lüks tüketimin başkenti olup çıktı. Bunu fark eden dünyaca ünlü markalar da İstanbul ve Bodrum'a arka arkaya dev mağazalar açmaya başladı. Hermes'ten Louis Vuitton'a kadar dünyaca ünlü daha birçok marka da Türkiye'deki satışlarından duydukları memnuniyeti sürekli dile getirir oldu. İstanbullu lüks tutkunları, bir diğer dünyaca ünlü marka Rolex'e yoğun talep gösterince markanın sınırlı sayıda üretilen modellerindeki bekleme sırası üç yıla çıkmış durumda.







Özellikle İstanbul'un en gözde AVM'lerinden birinde bulunan mağazaya adeta akın eden lüks tutkunları, istedikleri saate kavuşabilmek için en az üç ay beklemek zorunda kalıyor.







15 BİN DOLARA ALDI

Bu isimlerden biri de Murat Dalkılıç...

Ünlü popçu, bundan üç ay önce sipariş verdiği 15 bin dolar yani yaklaşık 280 bin TL'lik saatine geçtiğimiz günlerde kavuşmuş.

Bu saatlerin ikinci ellerinin bile binlerce dolar olduğu düşünülürse Murat Dalkılıç, birçok ünlü isim gibi akıllıca bir yatırım da yapmış.







İMPARATOR BANK!

İBRAHİM Tatlıses, sağlık sorunları nedeniyle uzun süre sahnelerden uzak kalmıştı.

İbrahim Tatlıses'in dönüşü ise muhteşem oldu. Şimdilerde konserden konsere koşan Tatlıses, geçtiğimiz günde Ataşehir'deki bir mekanda sahne almıştı. Burayı hınca hınç dolduran İbrahim Tatlıses, şarkılarını seslendirirken hayranları tarafından para yağmuruna tutulmuş.

Biliyorsunuz sahneye atılan her zaman orkestranındır. Tatlıses'i dinlemeye giden hayranları toplamda yaklaşık 300 bin TL'yi sahneye atmış. Bu arada Tatlıses, yılbaşı gecesi yurt dışında sahne almak için 150 bin Euro yani yaklaşık 2 milyon 700 bin TL'ye el sıkışmış.

Ayrıca yılbaşı gecesi için bir televizyon kanalı ile anlaşan İmparator, bu programdan da 1.5 milyon TL alacakmış...







BODRUM'A YILDIZ ÇIKARMASI

DÜNYACA ünlü isimler Naomi Campbell ile Kate Moss, yıllardır Bodrum'da bir detoks kampına katılıp kendilerini yeniliyorlardı.

Son yıllarda çekim merkezi haline gelen Türkiye, önümüzdeki yaz yine birçok dünyaca ünlü ismin adresi olacak. 2023 yazında Hollywood'ın genç yıldızları Shailene Woodley ile Elle Fanning, Bodrum'daki detoks kampına şimdiden rezervasyonlarını yaptırmış.