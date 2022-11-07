Süper talip!

Ajda Pekkan'ın yıllardır satmaya çalıştığı Sarıyer'deki ultra lüks villasına Galatasaray'ın dünyaca ünlü yıldızı Mauro Icardi talip oldu.







GEÇTİĞİMİZ gün evinde geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu kalça kemiğinde çatlak oluşan Ajda Pekkan, acil ameliyata alınmıştı. Kasım ayındaki tüm konserleri iptal edilen Pekkan, geçirdiği operasyon sonrası evinde istirahat etmeye başlamıştı. Çok geçmiş olsun dileklerimi ilettiğim Ajda Pekkan'ın iki senedir satmaya Zekeriyaköy'deki evine talip çıkmış.







olarak dekore edilmiş olan 6 oda ve 2 salon villanın içerisinde spor salonu, asansör, hizmetli yaşam alanı ve çalışma odası yer alıyor.







GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Büyük bir havuza sahip olan ve 24 saat özel güvenlikler tarafından korunan evin son fiyatı ise 75 milyon liraydı. Duyduğuma göre eve Galatasaray'da top oynayan Arjantinli dünyaca ünlü yıldız Mauro Icardi talip olmuş. Evin satışıyla ilgili görüşmeler devam ediyormuş.







BALTAYLA Tİ'YE ALDI!

EBRU Şallı ve Uğur Akkuş'un geçtiğimiz günlerde kavga ettikleri iddiaları basına yansımıştı. Ebru Şallı ısrarla bu iddiaları yalanlamış ancak görgü tanıkları olayı doğrulamıştı. İkili geçtiğimiz hafta sonu arkadaşları ile Göcek'teki Hallowen partisine katıldılar.

Uğur Akkuş, hakkında çıkan haberleri ti'ye alarak eşine baltayla vuruyormuş gibi poz verdi.







ÜNLÜ İŞ İNSANI ÖLÜMDEN DÖNDÜ!

SOSYETENIİ önde gelen isimleri, geçtiğimiz gün bir ev partisine katılmış. Yeniköy'de çok ünlü sosyetik bir ismin evinde gerçekleşen partide büyük bir olayın eşiğinden dönülmüş.

Burada alkolün tozunu fazlaca kaçıran sosyetik bir iş insanı, eğlendiği yerde yeri yığılmış.

Sosyetik arkadaşları ünlü iş insanını hastaneye götürmek yerine parti yaptıkların evin üst katında bir odaya yatırarak eğlenmeye devam etmişler.



HEPSİNİ SİLDİ!

Ertesi günü arkadaşlarının uyanmadığını gören bu sosyetik isimler, hemen ambulans çağırıp hastaneye kaldırmışlar arkadaşlarını. Hemen midesi yıkanan sosyetik iş adamı, yoğun bakıma alınmış. Şimdilerde evinde istirahat eden sosyetik isim, tüm arkadaşlarını sosyal medya da takip etmekten çıkarmış.